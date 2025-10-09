Стало известно, как США ускорили выпуск нового баллистического оружия.

Американская оружейная компания Lockheed Martin планирует ежегодно выпускать до 400 новейших баллистических ракет Precision Strike Missile (PrSM). Об этом сообщил портал Милитарный.

С июля текущего года в США запустили крупносерийное производство и развертывание новый ракет на боевое дежурство. По данным производителя, постепенно новые ракеты заменят ракеты ATACMS, которые снимаются с вооружения.

Для увеличения выпуска ракет используется автоматизация производственных процессов и автоматизированный контроль качества на основе современных технологий.

О том, что Пентагон решил закупить ракеты PrSM стало известно в конце марта. Тогда ведомство подписало контракт на поставку крупной партии ракет PrSM в основной версии Increment 1 на сумму 4,9 миллиарда долларов. Закупки новейших баллистических ракет запланированы в период с 2025 по 2029 год. В рамках соглашения Армия США планирует получить 1296 ракет PrSM.

"Кроме закупки ракет в версии Increment 1, которые способны поражать исключительно неподвижные цели, военные США также заказали 10 ракет PrSM Increment 2, оснащенных головкой самонаведения для поражения подвижных целей", - говорится в статье.

Заказ ракет PrSM для Армии США происходит уже не первый год. Так, в период с 2023 по 2025 год был заключен контракт на 282 ракеты.

Авторы отметили, что уже подтверждена способность баллистической ракеты PrSM поражать цели на расстоянии до 500 км. А расчетная дальность составляет 650 км. Это значительно превышает характеристики ракет ATACMS, которые сейчас находятся на вооружении.

Напомним, что Пентагон призвал производителей ракет значительно ускорить темпы производства - удвоив, или даже вчетверо ускорив их. Военные даже предложили производителям привлекать частный капитал или же выдавать лицензии на производство оружия сторонним компаниям. Сообщалось, что Пентагон хочет иметь значительный запас ракет на случай возможного конфликта с Китаем.

