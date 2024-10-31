Автоматизация, скорее всего, сыграет важную роль в следующей фазе войны.

Украина использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта для своих беспилотников, чтобы поражать цели на поле боя без пилотирования, пишет Reuters.

"В настоящее время на рынке представлено несколько десятков решений от украинских производителей... они закупаются и поступают в вооруженные силы и другие оборонные структуры", - сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в настоящее время они целенаправленно используются в специальных операциях.

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Отмечается, что системы, использующие искусственный интеллект, позволяют дешевым беспилотникам, несущим взрывчатку, обнаруживать цели или подлетать к ним в районах, защищенных обширными системами РЭБ, которые снизили эффективность беспилотников с ручным управлением.

Так, в июле один из украинских чиновников рассказывал Reuters, что процент поражения целей у большинства fpv-беспилотников упал до 30-50%, а у новых пилотов может достигать 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала. При этом он предсказал, что fpv-беспилотники с искусственным интеллектом смогут достичь уровня поражения около 80%.

Как отмечают эксперты, автоматизация, скорее всего, сыграет важную роль в следующей фазе войны, но в настоящее время она еще не получила широкого распространения. Сейчас эти решения относительно просты и часто основаны на коммерческих технологиях, которые были доступны еще до войны, но могут появиться и более сложные функции.

Так, глава одной из украинских компаний, которая производит программное обеспечение для беспилотников, рассказал Reuters, что они создали продукт, который использует компьютерное зрение, для наведения ударных беспилотников на цель. Программное обеспечение позволяет пилоту выбрать цель с помощью камеры беспилотника, после чего аппарат совершает полет к ней автономно.

Отмечается, что компания уже продала производителям беспилотников более 15 000 единиц своего программного обеспечения для автоматического наведения на цель.

"Эта система позволила наносить удары по целям, которые раньше было нерентабельно поражать", - отмечает он.

Украинские дроны - новости

В июне журналисты The Times сообщили, что Украина разрабатывает "рой дронов", который мог бы атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Тогда отмечалось, что подобные БПЛА смогут взаимодействовать друг с другом и "сражаться как одна команда".

Накануне в Украине провели демонстрационные испытания украинских разработок оружия. В частности, семь компаний представили наработки технологии "роя дронов".

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак, на фронте появляется все больше fpv-дронов на оптоволокне. Они действительно устойчивы к РЭБ, однако вряд ли станут чем-то революционным из-за нюансов в их применении - их можно использовать лишь на очень небольшое расстояние.

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