Это может быть испытание точности попадания ракет, считает Павел Нарожный.

В таких ракетах как "Фламинго" самой сложной частью является навигационная система. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Потому что двигатели турбореактивные мы и раньше изготавливали для того же самолета L-39, который используется во "Фламинго". А вот с навигацией могут быть проблемы. Потому что это относительно новая ракета", - сказал Нарожный.

Он пояснил, что Украина может использовать такие ракеты на относительно небольшом расстоянии из-за более простой системы обнаружения целей.

"На таком маленьком расстоянии мы можем запустить даже дрон, который просто пролетит и сделает видео, фото очень высокого разрешения. Для того, чтобы это было потом просто анализировать. А не делать спутниковые снимки где-то на территории России, гораздо будет сложнее все это будет. Какие-то исследования мы делаем, наносим удары по относительно простым, небольшим целям. Для того, чтобы потом исследовать и сказать - действительно ли мы попали в тот самый круг 14-15 метров, о котором заявляли разработчики, о той самой точности, которая нам нужна уже для ударов на расстояние в 2-3 тысячи километров", - добавил Нарожный.

Украинская ракета "Фламинго": что известно

Накануне стало известно, что украинские ракеты поразили ряд объектов на территории временно оккупированного Крыма, в частности заставу и патрульные катера ФСБ в Крыму. Сначала сообщалось, что удар нанесли ракетами "Нептун", однако позже СМИ сообщили об атаке новых ракет "Фламинго".

О том, что все выпущенные ракеты "Фламинго" достигли целей в Крыму накануне сообщил военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, это стало возможно благодаря уничтожению РЛС от комплексов С-400/300, что на время дает Силам обороны "окно возможностей".

