Появились качественные фото 'самого мощного российского корабля' во время испытаний

Недавно россияне начали заводские ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

В сеть выложили фото тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442. Автором фотографий является Олег Кулишов, который освещает новости флота и судостроительной отрасли РФ.

По данным профильных российских источников, ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который прошел ремонт и модернизацию на предприятии ОСК "Севмаш" в Северодвинске, находится на втором этапе ходовых испытаний.

"Вероятно, второй этап ходовых испытаний корабля начался в октябре. По состоянию на 2 ноября корабль находился в Белом море", - пишет одно из них.

"Адмирал Нахимов" - справка УНИАН

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" был заложен под названием "Калинин" 17 мая 1983 года. Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем выполнялись с 2013-го.

Недавно россияне начали заводские ходовые испытания модернизированного корабля.

Главным результатом модернизации стало заметное усиление ударной мощности крейсера.

По данным из открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрелковых комплексов по 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" (некоторые СМИ упоминали гиперзвуковые "Цирконы").

Кремлевские СМИ называют крейсер "самым мощным надводным кораблем России".

В то же время специалисты обращают внимание на уязвимость корабля от атак с воздуха. Некоторые даже называют его "идеальной мишенью" из-за слишком больших размеров (длина корабля превышает 250 м).

