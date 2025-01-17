Эксперт считает, что "Адмиралу Нахимову" вряд ли найдется место в современных войнах.

Российские боевые крейсера класса 1144 "Орлан" ("Киров" по классификации НАТО), такие как "Адмирал Нахимов", когда-то были символами советской военно-морской мощи. Тем не менее задержки в модернизации кораблей поставили под сомнение их актуальность в современных войнах.

Об этом рассказал американский журналист Калеб Ларсон, который освещал войну в Украине для западных читателей, в своей колонке для издания 19FortyFive.

Россия пытается дать этим некогда грозным кораблям новую жизнь. По словам журналиста, боевые крейсера класса "Киров" уникальны и не имеют аналогов в западных ВМС. Тем не менее их место в современных войнах остается неопределенным из-за задержек и срывов сроков модернизации.

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Ларсон напомнил, что крейсеры класса "Киров" были введены в эксплуатацию в 1980-х годах. Эти корабли были спроектированы с огромными наступательными и оборонительными возможностями для противодействия силам НАТО.

Особое внимание в конструкции крейсеров уделялось скорости и огневой мощи. Для этого на корабли устанавливали тяжелое вооружение, включая сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты П-700 "Гранит" и ЗРК С-300ФМ "Форт-М".

Советские крейсеры имеют водоизмещение в 24 500 тонн, а максиальная скорость превышает 30 узлов. Тем не менее их полезность зависела от советской морской авиации, обеспечивающей прикрытие с воздуха, что с течением времени и в свете минимального потенциала морской авиации России стало явно недостаточным, подчеркнул журналист.

Модернизация "Адмирала Нахимова" оказалась для РФ историей огромных задержек и срывов сроков. Изначально россияне хотели, чтобы он вновь вошел в состав ВМФ в 2018 году, но его капитальный ремонт был омрачен несколькими пропущенными сроками, связанными с проблемами в интеграции передовых технологий в корпус корабля времен Холодной войны.

Журналист считает, что у "Адмирала Нахимова" могут возникнуть серьезные проблемы, если ему придется участвовать в современной морской войне. По его словам, достижения в области разведки, наблюдения и высокоточного наведения боеприпасов делают такие крупные и дорогостоящие цели значительно уязвимыми, особенно против современного вооружения.

Несмотря на возраст крейсеров класса "Киров", Россия продолжает вносить значительные инвестиции в них. Это отражает более широкие стратегические проблемы Москвы, заявил журналист.

Война в Украине сделала недостатки российского флота еще более очевидными. Ларсон подчеркнул, что небольшие, недорогие, но уязвимые платформы оказались гораздо более эффективными в морских операциях.

Поэтому реконструкция "Адмирала Нахимова", которая проводится до сих пор, представляет собой стратегическое противоречие и свидетельствует о том, что российская военно-морская стратегия по-прежнему опирается на реалии и вооружение времен Холодной войны, добавил эксперт.

Ларсон считает, что пока рано говорить о том, окупится ли работа России по модернизации своих устаревших крейсеров в долгосрочной перспективе. Учитывая то, что сейчас ресурсы выделяются на сухопутную войну в Украине, ответ на этот вопрос вероятнее всего будет отрицательным, резюмировал журналист.

Проблемы с военно-морским флотом РФ

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские боевые корабли в настоящее время отсутствуют во временно оккупированном Крыму, который для них является опасным даже как ремонтная база. В Средиземном море дежурит 7 российских кораблей, а в Черном море - одна боевая единица.

Кроме того, капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Черноморский флот РФ был значительно ослаблен. Тем не менее он до сих пор представляет угрозу.

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