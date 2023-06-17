Португальский производитель беспилотников Tekever сообщил, что поставит Украине некоторые из своих систем для поддержки наземных и морских операций.
Закупка профинансирована Международным фондом Соединенного Королевства для Украины (IFU), поддерживаемым Данией, Исландией, Литвой, Норвегией, Швецией, Нидерландами и Великобританией, сообщает Defence News.
Речь о системе Tekever AR3. Дрон предназначен для наблюдения за большой территорией как в рамках наземных, так и морских миссий. Его можно использовать для продолжительных операций до 16 часов, и в дополнительной конфигурации вертикального взлета и посадки. Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии.
Tekever AR3 обладает максимальной грузоподъемностью 4 килограмма, может летать с крейсерской скоростью 75-90 км/ч, а также подниматься с помощью парашюта.
Генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес заявил, что компания "очень гордится тем, что поддерживает Украину, и благодарна Министерству обороны Великобритании и IFU за то, что они позволили нам внести свой вклад в одно из самых важных дел в нашей жизни".
Ранее в этом месяце Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, на котором демонстрируется военная техника, которую IFU предоставляет украинским войскам.
Последняя партия поступит в распоряжение ВСУ в июле. В нее среди прочего войдут квадрокоптеры Malloy T150 производства британской компании Malloy Aeronautics, беспилотники вертикального взлета и посадки DeltaQuad Pro производства голландской фирмы DeltaQuad и система Astero ISR датской Nordic Wing.
Дроны для ВСУ - что известно
Как сообщал УНИАН, ранее волонтер и руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что у украинских военных недостаточно дронов для проведения разведывательных операций. В частности, эти потребности закрываются лишь на 10%.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что ведомство закупает дроны по той потребности, которую нам формируют вооруженные силы. Она добавила, что нужно выяснять, о каких дронах идет речь, потому что есть дроны военного назначения и есть не военного назначения.
Тем временем, Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Так, 24 марта Кабмин принял постановление, которое позволит дать старт массовому производству украинских дронов.