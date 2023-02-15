Украина получит из первого пакета многомиллионного финансирования в рамках Международного фонда боевые возможности на миллионы фунтов.

Великобритания выступила инициатором создания многомиллионного фонда в поддержку Украины.

Как сообщается на сайте правительства Британии, об этом сегодня было объявлено на заседании министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

В частности, Украина получит из первого пакета многомиллионного финансирования в рамках Международного фонда боевые возможности на миллионы фунтов, в том числе на запчасти для танков, беспилотные авиационные системы, средства радиоэлектронной борьбы.

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Этот пакет был согласован Британией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти страны-партнеры, а также Исландия и Литва, сделали коллективный взнос в фонд на сумму более 520 миллионов фунтов.

Первый пакет предусматривает финансирование на артиллерийские снаряды, морскую разведку, наблюдение и сбор разведывательных данных, предоставление запасных частей для оборудования, в том числе к тем танкам, которые уже есть в Украине на вооружении. Размер этой помощи оценивается более чем в 200 миллионов фунтов.

Отмечается, что первый пакет поддержки привлек заявки от британских и международных промышленных поставщиков для удовлетворения потребностей Украины в получении летальных и нелетальных возможностей. В частности, более 40 стран направили более 1,5 тысячи предложений по 11 направлениям.

В правительстве Британии подчеркнули, что соглашение о финансировании демонстрирует приверженность страны поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. В частности, Британия и союзники продолжают обучать украинских военных и обеспечивать техникой.

Также выражается убеждение, что эта помощь должна укрепить позиции Украины за столом переговоров, защитить ее суверенитет на долгосрочную перспективу.

"Этот пакет обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных сил Украины и поддержит их способность оборонять собственную страну. Возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины демонстрирует настроенность Соединенного Королевства и наших союзников обеспечить получение Украиной жизненно важной военной помощи, необходимой для защиты от незаконного российского вторжения", - заявил министр обороны Бен Уоллес.

Также сегодня в Брюсселе 18 европейских стран, в том числе Великобритания, договорились подписать совместное письмо намерений с целью улучшения наблюдения из космоса путем сотрудничества и совместного использования национальных возможностей.

Соглашение, которое положит начало постоянному наблюдению союзников в рамках космической инициативы, было подписано Британией, Бельгией, Болгарией, Канадой, Францией, Германией, Грецией, Венгрией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Испанией, Турцией и Швецией.

Война в Украине и помощь от ЕС

6 ноября 2022 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

24 ноября Европейский парламент согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро для того, чтобы пережить войну и восстановиться после нее.

Однако 6 декабря стало известно, что Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Премьер Венгрии Виктор Орбан убеждает, что его страна не прибегает к шантажу в вопросе выделения помощи ЕС для Украины.

10 декабря 2022 года Совет Европейского Союза достиг согласия по пакету финансовой помощи для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.

12 декабря 2022 года в Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, через который оказывается помощь по безопасности для Украины.

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