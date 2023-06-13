Речь идет о заявлении известной волонтерки и руководительницы "Центра поддержки аэроразведки" Марии Берлинской, которая указала, что имеющаяся техника закрывает лишь 10% потребностей ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона прокомментировала резонансное заявление волонтерки и руководительницы "Центра поддержки аэроразведки" Марии Берлинской.

Собственно, Берлинская заявила, что украинские военные не имеют достаточного количества дронов, которые необходимо для проведения разведывательных операций, в частности, что эти потребности закрываются лишь на 10%.

"Министерство обороны закупает дроны по той потребности, которую нам формируют вооруженные силы. То есть Министерство обороны, так законодательно урегулированный этот вопрос, не инициирует в данной ситуации. Все что мы закупаем - это нам заказывают вооруженные силы. Они формируют потребность ориентируясь на то, какой заказ у них есть из войск, там есть целая процедура. И по этой потребности, которая сформирована вооруженными силами, по дронам военного назначения, она полностью закуплена Министерством обороны. Все эти контракты есть, они заключены, все это поставляется", - акцентировала Маляр.

Замминистра обороны отметила, что нужно выяснять, о каких дронах идет речь, потому что есть дроны военного назначения и есть не военного назначения.

"Дроны, которые военного назначения, эту потребность формируют вооруженные силы, передают министерству и министерство ее полностью удовлетворяет. Более того, все эти контракты, которые заключены, военного назначения, в подавляющем большинстве почти-почти до 100% доходит, за счет украинского производителя. Мы не будем говорить, что полностью, там есть небольшая часть еще другого производства, но следует отметить, что украинский производитель очень мощно сейчас работает. Это то, что касается дронов военного назначения",- подчеркнула Маляр.

Она добавила, относительно дронов не военного назначения: "Здесь есть другие процедуры и моменты. И все что нам не заказали вооруженные силы, мы не можем это приобрести", - пояснила Маляр.

Волонтер заявила, что поставки дронов закрывают лишь 10% потребностей ВСУ

12 июня в комментарии для ТСН.uа известная в Украине волонтерка, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, о нехватке дронов на фронте, в частности, что Министерство обороны, Минцифры, "Армия дронов", волонтеры покрывают лишь 10% от общей потребности. По данным волонтера, даже недорогой БПЛА способен уничтожить бронемашину и минометный расчет врага.

Как сообщалось ранее, Украина планирует наладить промышленное производство дронов.

24 марта Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов. В частности, правительством было принято постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт. По словам вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

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