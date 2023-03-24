Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт.

Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное - создаст условия для стремительного развития украинского Милтек. В рамках координационного штаба по изготовлению дронов комплексно поработали со всеми украинскими производителями БПЛА. Собрали их боли и блокеры и системно движемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГССЗЗИ", - заявил он.

По словам Федорова, сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо того, чтобы тратить месяцы на ненужную бумажную и бюрократическую работу — ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.

"Важно, что постановление фундаментально меняет подход к самому Милтек-бизнесу со стороны государства. Ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги - 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это надо было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%. Месяц назад мы уже убрали проблему по экспертному контролю товаров двойного назначения, приняв fast-track для дронов. А сейчас можем официально сказать, что проект армия дронов из условно волонтерского перерос в масштабную государственную программу поддержку развития отечественного рынка БПЛА. Это прямой путь к победе и сохранению жизни защитников и защитниц", - пояснил вице-премьер.

Украинские дроны

Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Пока Кабмин налаживает документальные нюансы, на фронте уже испытывают один из отечественных дронов.

Речь идет о Punisher или "Каратель". К началу широкомасштабного вторжения в 2022 году БПЛА совершил около 120 миссий. Это самый маленький и легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

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