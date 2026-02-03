Рютте в Раде озвучил, какую военную поддержку получит Украина сразу после войны

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина не хотела бы второго Будапештского меморандума или еще одного "Минска".

Как только будет достигнуто мирное соглашение для Украины, "сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море". Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего выступления в Верховной Раде Украины сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что Альянс стоит рядом с Украиной и что нашей стране нужна мощная поддержка.

"Соединенные Штаты, Европа и Канада выразили свою готовность дать определенные гарантии, заверения безопасности. "Коалиция желающих" достигает прогресса в проектировании этих гарантий, достигнутых в прошлом месяце в Париже. Об этом говорил и президент Зеленский", - сказал Рютте.

По его словам, "как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море". Он добавил, что "другие члены НАТО будут помогать другим способом".

Генсек подчеркнул, что достижение соглашения для завершения войны потребует "трудного выбора".

"Украина должна понимать, что каждая жертва, которую вы принесли, каждая потерянная жизнь, каждый тяжелый момент, который вы пережили, не повторится скоро. Что мир будет долговременным. И что документы, которые будут подписаны, будут выполняться крупными странами. Вы не хотели бы второго Будапештского меморандума или еще одного "Минска", - сказал он.

Зеленский о завершении войны

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение в том, что достичь достойного и длительного мира реально, и Украина готова к соответствующим шагам. Он отметил, что "двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов", поэтому украинская сторона рассчитывает на дальнейшую предметную работу по документам о восстановлении и экономическом развитии.

