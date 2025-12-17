Это подтверждает, что заявления российской стороны о том, что подлодка якобы не пострадала, являются ложью.

Появились новые спутниковые снимки военно-морской базы в Новороссийске (Россия), после атаки подводных дронов и поражения подводной лодки "Варшавянка".

Как пишет "Радио Свобода", на снимках участок причала в порту был поврежден атакой, а одна подводная лодка класса Kilo расположена рядом.

При этом неизвестно, была ли эта конкретная подлодка повреждена во время атаки, отмечает "Радио Свобода".

В то же время военный эксперт Александр Коваленко, анализируя фото, указал на интересный момент.

Так, он отмечает, что удар пришелся в причал, и подлодка не уничтожена полностью, но возникает вопрос: почему она до сих пор не выведена из опасной зоны.

"Ответом может послужить тот факт, что субмарина осела ниже ватерлинии, что отчётливо видно в сравнении с "Варшавянкой", которая находится у причала южнее, а до того стояла рядом с повреждённой", - считает он.

По мнению эксперта, это указывает на то, что заявления российской стороны о том, что подлодка якобы не пострадала, являются ложью:

"Очевидно, что от мощного взрыва серьёзно пострадала кормовая часть "Варшавянки" и как минимум выведены из строя приводы кормовых рулей и вертикальный стабилизатор, а поскольку субмарина осела ниже ватерлинии, в корпусе имеются повреждения и течь, как минимум в шестом кормовом отсеке".

В результате подлодка явно нуждается в длительном ремонте, который в Новороссийске провести невозможно - только в сухом доке в Севастополе. А перемещение субмарины в сухой док сделает ее ещё более уязвимой целью, но уже с воздуха, прогнозирует эксперт.

"Как вариант, остается буксировка из Чёрного моря, внутренними водами России, на ремонт на предприятие "Звёздочка", в Северодвинске. В любом случае, эта субмарина уже не боеспособна", - подытоживает он.

Поражение подлодки РФ

15 декабря стало известно, что СБУ и ВМС ВСУ провели спецоперацию в порту Новороссийск (РФ) - впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby подорвали подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". По информации украинской спецслужбы, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

В то же время в Черноморском флоте отрицают уничтожение одной из российских субмарин. "

