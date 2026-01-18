Тайна Зоны 51: почему этот самолет-невидимка США скрывали десятилетиями

Экспериментальный самолет, созданный в Зоне 51, стал технологической основой для F-22, F-35 и боевых дронов США.

Практически неизвестный широкой публике самолет Boeing YF-118G Bird of Prey ("Хищная птица") был одним из самых необычных и в то же время важных стелс-проектов США. Его создали не для боевой службы, а как секретный демонстратор технологий малозаметности, который впоследствии повлиял на целое поколение американской авиации, пишет военный аналитик Стив Балестриери для 19FortyFive.

Проект из Зоны 51

YF-118G разрабатывался с 1992 по 1999 год подразделением Phantom Works компании McDonnell Douglas, а после слияния – Boeing. Самолет строили в условиях строгой секретности на полигоне Зона 51 в Неваде.

Первый полет состоялся в 1996 году. Всего прототип выполнил 38 испытательных вылетов, после чего программа была завершена. О существовании самолета Пентагон официально сообщил только в 2002 году.

Зачем создавали "Хищную птицу"

Основной целью проекта было доказать, что сложные самолеты-невидимки можно создавать быстро и относительно дешево. Boeing профинансировал программу за свой счет – ее общая стоимость составила около 67 миллионов долларов, что значительно меньше цены одного современного истребителя F-35.

YF-118G никогда не планировали вводить в эксплуатацию. Он должен был проверить новые формы фюзеляжа для уменьшения радиолокационной заметности, быстрое цифровое проектирование, использование композитных материалов и снижение стоимости производства стелс-самолетов.

Дизайн и технологии

Самолет получил название в честь клингонского "Хищной птицы" из франшизы Star Trek из-за футуристического вида. Его конструкция включала:

смешанную форму крыла и фюзеляжа;

экранированный воздухозаборник двигателя;

безотрывные управляющие поверхности;

цельный композитный корпус без традиционных швов и ребер.

Все это значительно уменьшало радиолокационное сечение, которое, по оценкам, было сопоставимо с размером комара.

Чтобы снизить затраты, Boeing использовал готовые компоненты, в частности шасси от Beech King Air и Queen Air, турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney JT15D-5C, катапультное кресло от Harrier и элементы кабины от серийных тактических самолетов.

По словам летчиков-испытателей, даже некоторые приборы были "почти из гражданского магазина".

Не быстрый, но почти невидимый

YF-118G не был скоростным самолетом:

крейсерская скорость – около 483 км/ч;

максимальная высота – 6 км.

Однако скорость не была приоритетом. Как и в случае с F-117 Nighthawk, ключевым преимуществом стала минимальная заметность для радаров и сенсоров.

Влияние на будущие программы

Опыт, полученный при создании "Хищной птицы", непосредственно повлиял на истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, демонстратор X-32 и беспилотный боевой аппарат X-45.

Эксперты считают YF-118G одним из ключевых экспериментов, который помог США сохранить технологическое преимущество в авиации.

Где самолет сейчас

После рассекречивания программы в конце 2002 года YF-118G Bird of Prey передали в Национальный музей ВВС США в Дейтоне (штат Огайо), где он экспонируется и сегодня.

