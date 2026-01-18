Тайна Зоны 51: почему этот самолет-невидимка США скрывали десятилетиями

Практически неизвестный широкой публике самолет Boeing YF-118G Bird of Prey ("Хищная птица") был одним из самых необычных и в то же время важных стелс-проектов США. Его создали не для боевой службы, а как секретный демонстратор технологий малозаметности, который впоследствии повлиял на целое поколение американской авиации, пишет военный аналитик Стив Балестриери для 19FortyFive.
Проект из Зоны 51
YF-118G разрабатывался с 1992 по 1999 год подразделением Phantom Works компании McDonnell Douglas, а после слияния – Boeing. Самолет строили в условиях строгой секретности на полигоне Зона 51 в Неваде.
Первый полет состоялся в 1996 году. Всего прототип выполнил 38 испытательных вылетов, после чего программа была завершена. О существовании самолета Пентагон официально сообщил только в 2002 году.
Зачем создавали "Хищную птицу"
Основной целью проекта было доказать, что сложные самолеты-невидимки можно создавать быстро и относительно дешево. Boeing профинансировал программу за свой счет – ее общая стоимость составила около 67 миллионов долларов, что значительно меньше цены одного современного истребителя F-35.
YF-118G никогда не планировали вводить в эксплуатацию. Он должен был проверить новые формы фюзеляжа для уменьшения радиолокационной заметности, быстрое цифровое проектирование, использование композитных материалов и снижение стоимости производства стелс-самолетов.
Дизайн и технологии
Самолет получил название в честь клингонского "Хищной птицы" из франшизы Star Trek из-за футуристического вида. Его конструкция включала:
- смешанную форму крыла и фюзеляжа;
- экранированный воздухозаборник двигателя;
- безотрывные управляющие поверхности;
- цельный композитный корпус без традиционных швов и ребер.
Все это значительно уменьшало радиолокационное сечение, которое, по оценкам, было сопоставимо с размером комара.
Чтобы снизить затраты, Boeing использовал готовые компоненты, в частности шасси от Beech King Air и Queen Air, турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney JT15D-5C, катапультное кресло от Harrier и элементы кабины от серийных тактических самолетов.
По словам летчиков-испытателей, даже некоторые приборы были "почти из гражданского магазина".
Не быстрый, но почти невидимый
YF-118G не был скоростным самолетом:
- крейсерская скорость – около 483 км/ч;
- максимальная высота – 6 км.
Однако скорость не была приоритетом. Как и в случае с F-117 Nighthawk, ключевым преимуществом стала минимальная заметность для радаров и сенсоров.
Влияние на будущие программы
Опыт, полученный при создании "Хищной птицы", непосредственно повлиял на истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, демонстратор X-32 и беспилотный боевой аппарат X-45.
Эксперты считают YF-118G одним из ключевых экспериментов, который помог США сохранить технологическое преимущество в авиации.
Где самолет сейчас
После рассекречивания программы в конце 2002 года YF-118G Bird of Prey передали в Национальный музей ВВС США в Дейтоне (штат Огайо), где он экспонируется и сегодня.