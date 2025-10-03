Российские захватчики пытаются запускать баллистику в те места, где Украина не имеет таких систем, отметил Олег Катков.

Информация о якобы все меньшей эффективности зентино-ракетных комплексов Patriot является сомнительной. Об этом военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире Радио NV.

Эксперт прокомментировал сообщения западных медиа о том, что Россия якобы смогла модифицировать баллистические ракеты "Искандер-М" таким образом, чтобы обходить украинские системы противоракетной обороны.

Катков обратил внимание, что такие публикации о модернизации баллистических типов ракеты "Искандер" появляются в прессе время от времени, и часто повторяются. О модернизации соответствующих ракет ранее говорил представитель Воздушных сил Юрий Игнат и что теперь сложнее стало их перехватывать.

"Но, какой-то конкретики эта информация, которой уже точно больше полугода, она не содержала. Было указано, что они баллистическими "Искандерами" сбрасывают ловушки, но они это делали в 2022 году. Возможно, они что-то адаптировали относительно маневрирования "Кинжалов" или тех же "Искандеров". Но отмечалось, что "Искандеры" и так должны маневрировать на терминальной стадии траектории", - отметил Катков.

При этом он отметил, что для западной прессы главным аргументом для модернизации Россией ракет является статистика о сбитых ракетах от Воздушных сил ВСУ. Якобы обращается внимание, что в один месяц украинцы сбили больше баллистических ракет "Искандер", а в другой месяц - меньше.

"Надо понимать следующую вещь: враг понимает, где у нас находятся "Петриоты", которых не так много, и бьет там, где их нет. Если условно враг запустит десять "Искандеров" по месту, где нет "Петриотов" или SAMP/T... Десять и прилетят, потому что сбивать их нечем. Дайте "Петриот" - будет меньше прилетать. Я уже давно не рефлексирую на эти публикации, которые раз в два месяца появляются в Западных СМИ на основе статистики Воздушных сил", - добавил Катков.

Отдельно эксперт не понимает, зачем было распространять в публичном пространстве информацию о "блуждающих" "Петриотах" или о макетах-приманках, потому что тот, кто это слил - рассказал как это работает. В частности, была раскрыта тактика выманивания российских средств для уничтожения. Теперь, очевидно, российские захватчики будут анализировать, как отличается тот макет от реального "Петриота".

Эффективность систем Patriot

Недавно издание Financial Times сообщило, что системы Patriot становятся все менее эффективными от массированных российских ракетных атак, потому что РФ смогла модифицировать свои ракеты таким образом, чтобы обходить украинские средства ПВО. Указывалось, что речь идет о модернизации баллистической ракеты "Искандер-М".

"Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot", - пояснили в FT.

По словам одного из бывших украинских чиновников, это "меняет правила игры для России". Кроме того, Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США.

