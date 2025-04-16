Украина могла бы купить эти системы у стран, которые используют Patriot.

Соединенные Штаты способны выпускать в год 12-16 пусковых систем к зенитно-ракетным комплексам Patriot, что составляет около двух дивизионов. Об этом в эфире 24 Канала сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"В дивизион в среднем входит один командный пункт, средство радиолокации, система питания, машина для разгрузки и 6-8 пусковых установок. То есть США способны выпускать две системы в год. По ракетам - около 250 могут выпускать США. И за все время США не увеличили свои возможности по производству", - сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что Украина могла бы купить системы Patriot у стран, которые их эксплуатируют. В частности, у Израиля, который почти не использует эти ЗРК.

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"Ведь он (Израиль, - УНИАН) предусматривает использование в основном "Arrow", две системы они получили от США. И эта система нам даже больше подошла бы. Ведь для нас угроза от РФ - это баллистические ракеты, по которым надо работать системами ПРО, а не ПВО. Patriot может перехватывать на высотах 30-40 километров. А если мы говорим о системе ПРО, то они способны перехватывать ракеты на высоте до 100 километров. То есть в самой высокой траектории полета, когда ракета не совершает маневры, затрудняющие ее перехват. Израиль мог бы отдать, но отношения с Израилем у нас сложные", - добавил Храпчинский.

Системы ПВО в Украине: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у Вашингтона 10 систем Patriot стоимостью 15 млрд долларов. В то же время он упрекнул США в том, что Белый дом не передал уже обещанные системы ПВО Украине. Президент отметил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат. Он добавил, что в этой ситуации вопрос не в деньгах, ведь некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине финансово для получения систем Patriot.

Накануне президент призвал партнеров увеличить давление на Москву и передать Киеву больше систем Patriot и ракет к ним. Он сказал, что Украина готова на любые шаги, чтобы усилить ПВО, и сегодня каждый видит, какой острой является потребность Украины в системах противовоздушной обороны, и в ракетах.

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