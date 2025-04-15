По словам президента, нужно давить на Москву, чтобы склонить ее к дипломатическим шагам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любые шаги, чтобы усилить ПВО для Украины и подчеркнул важность поставки в страну систем Patriot. Об этом Зеленский заявил в Одессе во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что сегодня каждый видит, какой острой является потребность Украины в системах противовоздушной обороны, и в ракетах.

"И мы сегодня об этом много говорили. Каждый видит, как важно сохранять давление на Россию... И ради того, чтобы дожать Россию до готовности реально продвигаться в дипломатию, все мы в Европе должны значительно больше вместе для безопасности производить больше оружия. Создавать больше совместных оборонных производств. Я благодарен каждому лидеру, который не закрыл глаза на эту реальность. На реальность того, что только благодаря решимости может быть достигнут длительный мир", - подчеркнул президент Украины.

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Он также отметил, что важно сохранить все двусторонние форматы работы с партнерами, которые есть в Альянсе, и это касается оборонной поддержки и всех других форм взаимодействия.

"Именно стабильность и предсказуемость поддержки Украины является правильным стимулом для России, стимулом именно к дипломатии. Они там в Москве должны видеть, что Украину не оставят один на один с войной", - сказал Зеленский.

По его словам, существенная часть разговора с Генсеком НАТО была посвящена отношениям с США, а также усилиям американской стороны в переговорах с Россией, которая уже 35 дней игнорирует американское предложение о полном прекращении огня. Зеленский подчеркнул, что недавние российские удары по Кривому Рогу, Сумах и т.д. демонстрируют, что россияне не только настроены на продолжение войны, но скорее "сами давят на Запад, чем чувствуют силу давления на себя".

"Мы рассчитываем, что наши договоренности по ПВО с партнерами в Европе, в Америке будут реализованы. Мы сегодня говорили с Генсеком, мы готовы вместе объединяться, чтобы найти деньги и купить эти системы. На любые шаги мы готовы, чтобы усилить ПВО для Украины", - подчеркнул президент Украины.

Президент Украины также поблагодарил Рютте за последовательную поддержку, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам Зеленского, сегодня речь шла об обсуждении безопасности Украины и всей Европы.

"Конечно, прежде всего сегодня мы говорили о безопасности Украины, всей Европы, Евроатлантики. И также об отношениях со всеми нашими партнерами в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Благодарен Марку за неизменную поддержку Украины с первых дней этой войны тогда еще в качестве премьер-министра Нидерландов. И мы вместе сделали очень важные вещи, много вещей по безопасности... Сейчас уже в новом статусе Марка мы тоже можем сделать очень много", - отметил Зеленский.

ПВО для Украины

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров, что у них системы Patriot стоят на хранении. По его словам, все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать.

Глава государства подчеркнул, что системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Он сказал, в Украине можно обеспечить такое производство, и локализация соответствующих производств и т.д. поможет не только Украине, но и всем партнерам, которые хотят безопасности.

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