Вдохновились путем Украины: в Тайване из дрона-мишени сделали крылатую ракету

По данным аналитиков, летные испытания изделия должны состояться в этом году.

На Тайване довольно активно, хотя и без упоминания, прорабатывают украинские решения. Сначала в Тайбэе решили приобрести более тысячи морских дронов, а теперь решили превратить дрон-мишень в крылатую ракету, сообщает Defense Express.

Издание рассказало, что Национальный научно-технический институт Чуншань объявил о начале разработки ракетного и другого вооружения. Сообщается об успешном испытании ударного БПЛА Mighty Hornet IV, который является модификацией MQM-178 Firejet от американской Kratos.

По данным аналитиков, работа велась в тесной кооперации и ее целью было создание дешевого и массового средства для нанесения дальнобойных ударов. Тайваньцы должны создать и интегрировать дрон-мишень "полезной нагрузки", но без изменения конструкции БПЛА.

Планируется, что летные испытания изделия должны состояться в этом году. Издание отметило, что это достаточно быстрый темп работ для западной оборонной индустрии, ведь анонс был представлен публике только в сентябре 2025 года.

На опубликованном снимке видно, что боевая часть была размещена в носовой части MQM-178 Firejet и заменила штатный обтекатель. Вес БЧ и ее тип не указан, но в Kratos сообщали, что максимальная грузоподъемность этого беспилотника составляет до 35 кг в случае размещения под фюзеляжем и до 32 кг, если он установлен во внутреннем отсеке.

Аналитики также поделились данными, что MQM-178 имеет размах крыла в 1,9 метра, скорость до 0,7 Маха. При этом его минимальная высота полета составляет всего 6 метров, тогда как максимальная - более 10 км.

Задекларированная возможность активного маневрирования с перегрузками составляет от -2 G до 9 G. Добавляется, что высокие летные характеристики обеспечиваются парой миниатюрных турбореактивных двигателей JetCat C81, каждый из них имеет тягу в 37 кг.

Отмечается, что запуск MQM-178 осуществляется с катапульты, без использования твердотопливного ускорителя. Однако, по словам аналитиков, для крылатой ракеты важен еще один параметр - помехозащищенная система навигации. Они добавили, что о ее интеграции пока нет никакой информации.

Отношения между Китаем и Тайванем: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США поставили Тайваню 108 основных боевых танков M1A2T Abrams и опередили план на 2 года. В рамках последней, третьей партии было передано 28 танков. Таким образом, был выполнен раньше срока контракт, который был заключен в 2019 году. Его общая стоимость составляет до 2,2 миллиарда долларов США. Примечательно, что первую партию танков США осуществили в декабре 2024 года в количестве 38 танков.

Также мы писали, что Китай продолжает готовиться к военному вторжению на Тайвань. При этом Пекин учел ошибки России, которые были допущены при попытке захватить Украину. Китай осознает, что попытка захватить Тайвань непременно приведет к полномасштабному противостоянию с США. Поэтому Пекин хочет реализовать сценарий, при котором войну удастся удержать в рамках конвенционного конфликта и не будет необходимости применять ядерное оружие.

