Романенко отметил, что эти проблемы возникли у россиян из-за операций Силы обороны в Крыму.

Во время ударов по временно оккупированному Крыму Силы обороны уничтожают российские радиолокационные станции и у оккупантов начинаются проблемы.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, комментируя спецоперацию СБУ в Крыму.

"По ракетам ПРО у них начались проблемы - им не хватает для обеспечения. Второе направление - по радиолокационным станциям, которых было разбито аж две. Это глаза, уши системы ПВО. И третий элемент, с которым у них недостаток - это радиоэлектронные составляющие, оснащение многих типов вооружения. Эти направления, если в предыдущие годы их военная промышленность их добавляла, то это первый год, когда начались минусы", - рассказал Романенко.

Также он отметил важность пораженного на территории временно оккупированного Крыма российского самолета МиГ-31. Романенко напомнил, что это самолет, способный наносить удары "Кинжалами" по Украине.

"Это ракета "Искандер-М", приспособленная для пуска с самолета. Для чего это делается. Когда пускается с МиГ-31 эта ракета имеет скорость и ракеты и самолета. И это затрудняет работу наших противоракетных комплексов, как Patriot. Даже при пусках с земли это очень тяжелая цель, они ее модернизировали. А с самолета она становится гиперзвуковой, а это большая скорость", - пояснил Романенко.

Удары по Крыму: что известно

Ранее Служба безопасности Украины провела успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма, в результате которой были поражены два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что такие удары по российским РЛС - это "классика", которая позволяет лишать врага "глаз". Благодаря этому Силы обороны могут удачно работать по оккупантам на территории Крыма.

