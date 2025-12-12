Комплекс 'Сапсан' в этом году вышел на серийное производство и системное применение ВСУ, - СМИ

В 2024 году состоялись первые тестовые применения по российским целям.

Министерство обороны Украины впервые заключило государственный контракт на закупку оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 1КР1 "Сапсан" в 2022 году, Об этом рассказал Александр Лиев - заместитель руководителя департамента государственных закупок Министерства обороны Украины в 2022-2023 годах, пишет Милитарный.

По его словам, в 2025 году комплекс вышел на серийное производство и "системное применение".

Он рассказал, что в августе 2022 года, руководя департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, он подписал первый государственный контракт с ГП "КБ Южное" на закупку новейшего украинского ОТРК 1КР1 "Сапсан".

Там отметили, что ранее официальный индекс нового украинского ОТРК не раскрывался, однако благодаря этому сообщению стало известно полное официальное название - 1КР1 "Сапсан".

По словам бывшего чиновника Минобороны, в 2023 году состоялись первые испытания ОТРК, в 2024 году - первые тестовые применения по российским целям, а в 2025 году "комплекс вышел на системное применение".

Комплекс "Сапсан" - мнение экспертов

Ранее ветеран Евгений Дикий заявил, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" - это качественная разработка, на уровне с российским "Искандер" или даже лучше него.

"Но именно поэтому я здесь очень осторожен, когда речь идет о такой технологической сложности изделия. Обычно это путь в десятилетия. Другое дело, что здесь формально десятилетия были. Комплекс "Сапсан" начали разрабатывать очень-очень давно, но деньги не выделяли... Я не думаю, что в нашем случае это будут десятилетия. Я думаю, это будут месяцы. Но все же сейчас я бы на "Сапсан" не рассчитывал. В 2026-м надеюсь уже увидеть боевое применение", - сказал он.

