Совет Европейского Союза одобрил Программу европейской оборонной промышленности, которой предусмотрена в том числе интеграция оборонно-промышленного комплекса Украины в европейский.
Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС, эта программа является "краеугольным камнем обновленного обязательства ЕС по укреплению своей оборонной готовности". Она должна усилить способность блока противостоять угрозам настоящего и будущим, а также обеспечит своевременное наличие и поставки оборонной продукции по всему ЕС.
Всего в течение 2025-2027 года в рамках программы будет выделено 1,5 млрд евро грантов. Часть этих средств будет направлена на развитие оборонпрома Украины.
"Из этой суммы 300 млн евро выделено на специальный Инструмент поддержки Украины – ключевой и уникальный инструмент, направленный на модернизацию и поддержку оборонной промышленности Украины и содействие ее интеграции в более широкую европейскую оборонную промышленную экосистему", – говорится в заявлении.
Кроме того, в будущем возможно дальнейшее пополнение бюджета программы – например, путем добровольных финансовых взносов государств-членов или других сторон.
Что будет финансировать Евросоюз в рамках программы
Согласно сообщению Совета ЕС, блок будет предоставлять средства на:
- совместные закупки, осуществляемые по меньшей мере тремя странами (из которых по крайней мере две должны быть государствами-членами), в частности для создания и поддержания пулов готовности оборонной промышленности;
- меры по усилению промышленности, состоящие из мероприятий по наращиванию производственных мощностей критически важной оборонной продукции;
- запуск Европейских оборонных проектов общего интереса, направленных на содействие развитию военного потенциала государств-членов:
- вспомогательные действия, включая меры по повышению оперативной совместимости и взаимозаменяемости, а также меры по облегчению доступа к рынку оборонной продукции для малых и средних предприятий, компаний со средней капитализацией и стартапов.
Примечательно, что в документе прописаны требования к компонентам в изготовленном оборудовании. Так, содержание элементов, которые происходят из-за пределов Европейского Союза и ассоциированных стран – а также из Украины для Инструмента поддержки Украины – должно составлять не более 35% от общей стоимости компонентов конечного продукта.
Кроме того, нельзя интегрировать компоненты из неассоциированных стран, если это противоречит интересам безопасности и обороны ЕС или государств-членов блока.
"Регламент будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике Европейского Союза", – сказано на сайте Совета ЕС.
Производство оружия: другие новости
Недавно стало известно, что чешский оборонный гигант Czechoslovak Group (CSG) в сотрудничестве с предприятием "Украинская бронетехника" планирует изготовить в Украине 150 тысяч снарядов калибров НАТО в 2025 году. Сейчас уровень локализации производства достигает около 50%.
А в конце ноября министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина договорилась о совместном выпуске дронов с одной из стран Европы. Речь идет о Норвегии.