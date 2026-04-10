Оккупанты получат противодроновые патроны для штурмовых винтовок, – BI

Новые боеприпасы с фрагментированными пулями должны повысить эффективность стрелкового оружия в борьбе с FPV-дронами на поле боя.

Российский концерн "Калашников" объявил о разработке специальных 5,45-мм патронов для штурмовых винтовок, предназначенных для поражения беспилотников. Речь идет о боеприпасах, которые должны повысить эффективность стрелкового оружия в борьбе с дронами на поле боя, пишет Business Insider.

В компании заявили, что новые патроны созданы для винтовки АК-12 и оснащены многоэлементным снарядом. После выстрела пуля разделяется на несколько частей, что значительно увеличивает вероятность поражения воздушной цели. Испытания проводились как против зависающих дронов, так и тех, которые движутся по заданной траектории.

В "Калашникове" также отметили, что планируют наладить массовое производство таких патронов, формализовав использование подобных решений в российской армии. Ранее аналогичные импровизированные боеприпасы уже применялись отдельными подразделениями.

Чем отвечает Украина

Подобные технологии развивает и Украина. В частности, используются патроны типа "Горошек", которые также распадаются на фрагменты для увеличения зоны поражения. Украинская версия имеет другую особенность – пуля раскалывается не сразу, а после определенного расстояния, что позволяет эффективнее поражать цели на большей дистанции.

Появление таких боеприпасов связано с ростом роли дронов в войне. Особенно это касается FPV-беспилотников, которые стали одной из главных угроз на фронте. Из-за этого обе стороны активно ищут дешевые и массовые способы их уничтожения, включая стрелковое оружие.

Подобные разработки ведутся и на Западе. Например, ВМС США работают над патронами, которые разделяются на несколько частей в полете. Также европейские оборонные компании, в частности Thales, разрабатывают ракеты с воздушным взрывом и металлическими элементами для борьбы с дронами типа Shahed.

Российское оружие – другие новости

Как сообщал УНИАН, Ижевский механический завод (ИМЗ) выполнил контракт на поставку заказчику самозарядных ружей МР-155 в варианте для борьбы с дронами. Такие ружья активно используются в российско-украинской войне.

Ружье в новом исполнении представили на форуме "Армия-2024". Основой для изделия стала гладкоствольная охотничья самозарядная винтовка МР-155, выполненная в калибре 12/89.

Вас также могут заинтересовать новости: