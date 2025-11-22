Лиховой рассказал, что дрон FT1 за два года прошел значительную модернизацию.

Силы обороны Украины впервые применили украинскую крылатую ракету FP-5 "Фламинго" весной 2025 года. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, пишет hromadske.

По его словам, эта ракета имеет "большие заявленные тактико-технические характеристики и большой потенциал развития", но это все еще экспериментальное оружие.

"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь", - пояснил Лиховой.

Он рассказал, что если дрон FT1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с "Фламинго" это делать сложнее, поскольку "запуски исчисляются немного другими числами".

В свою очередь главный технический директор Fire Point Ирина Терех рассказала, что производство ракет расширяется и масштабируется согласно первоначальному плану. Она отметила:

"Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно".

Совладельцы компании поделились, что они строят в Дании завод для изготовления твердотопливных двигателей для ускорителей для FP-5, а также для баллистических ракет FP-7, FP-9, которые находятся в разработке.

"Это такой завод, который очень опасно иметь сейчас в Украине, потому что при сгорании хлората аммония в воздух выделяется где-то 30% соляной кислоты. Это экологическая катастрофа, если будет попадание в такой завод", - сказал совладелец компании Денис Штилерман.

Ракета "Фламинго" - мнение эксперта

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что заявленное расстояние полета ракеты "Фламинго" в 3000 км - вполне реалистичное, но у нее есть другие проблемы, связанные с технологичностью.

По его словам, чтобы ракета была менее заметна на на радарах, она должна лететь на высоте до 50 м, но навигационная система "Фламинго" не позволяет этого делать.

