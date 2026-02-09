6 тысяч FPV-дронов сгорели за раз: ВСУ нанесли сокрушительный удар по складу РФ

Подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими.

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и пункт управления противника. Подтверждено уничтожение склада БПЛА на территории России. По предварительным данным, сгорело около 6 тысяч FPV-дронов.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в ночь на 9 февраля, в районе города Суджа Курской области РФ поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

Также на ТОТ Херсонской области, в районе населенного пункта Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага.

"Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе г. Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками", - говорится в сообщении.

Удары по вражеским объектам

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Силы обороны поразили реактивную систему залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новомайорское на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также наши защитники атаковали сосредоточение живой силы противника в районе города Часов Яр. На временно оккупированной территории Запорожской области украинские воины нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе населенного пункта Ровнополье.

Также в районе Гуляйполя был поражен пункт управления БПЛА противника. А недалеко от населенного пункта Ровно – склад материально-технического обеспечения.

