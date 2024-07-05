НАТО планирует призвать страны-члены вернуться к более строгой стандартизации боеприпасов, чтобы сделать снаряды взаимозаменяемыми на поле боя.

На предстоящем саммите в Вашингтоне НАТО примет важное решение о стандартизации снарядов. Как пишет Reuters со ссылкой на чиновников Альянса, НАТО впервые в своей истории объявит обязательства в области оборонной промышленности, призывая страны увеличить производство оружия и вернуться к более строгой стандартизации боеприпасов, чтобы сделать снаряды взаимозаменяемыми на поле боя.

"Украина показала, что наша стандартизация была хороша на бумаге, но не так хороша на деле", - сказал чиновник НАТО, имея в виду, в частности, 155-мм артиллерийские снаряды, резкий спрос на которые в связи с войной России в Украине привел к их дефициту во всем мире.

Reuters отмечает, что если для стрелкового оружия, такого как штурмовые винтовки, НАТО применяет стандарты, позволяющие союзникам использовать боеприпасы друг друга, то с артиллерийскими снарядами все не так просто.

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Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его применение является добровольным, и отсутствие его соблюдения раздробило рынок и затруднило поставки. Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, что означает наличие различных типов 155-миллиметровых боеприпасов.

По словам артиллерийских экспертов, различные снаряды по-прежнему могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны указывать спецификацию снарядов при их загрузке в орудие, иначе они могут промахнуться мимо цели до 60 метров.

"Мир, в котором существует один стандарт НАТО, где каждый союзник производит одно и то же, был бы намного проще для военных командиров", - сказал представитель НАТО. "Потому что тогда у вас не будет никаких сомнений в том, что все используют один и тот же патрон. Вы можете взять боеприпасы из этой кучи и использовать их для этих гаубиц, и это будет наиболее эффективным способом".

Тем не менее, отмечает издание, НАТО может столкнуться с противодействием производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.

По словам чиновника, чтобы увеличить производство вооружений, особенно "боеприпасов, имеющих решающее значение для боя", таких как артиллерийские снаряды и ракеты ПВО, лидеры согласятся ежегодно отчитываться перед НАТО о том, как они намерены достичь оборонных целей альянса и как они намерены увеличить производство вооружений.

Западная помощь для Украины

На днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью в 150 миллионов долларов. Он включает ракеты для комплексов противовоздушной обороны; боеприпасы для систем HIMARS; ракетные системы; артиллерийские снаряды и другие критические средства.

В июне премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для ВСУ.

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