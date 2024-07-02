Новый пакет будет содержать, в частности, боеприпасы для Patriot и других систем противовоздушной обороны.

США скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине на более 2,3 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне.

Об этом сообщает Associated Press. Новый пакет будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для систем Patriot и других систем противовоздушной обороны.

"Это заявление было сделано во время встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с Остином в Пентагоне. Это стало решительным ответом на просьбу Киева о помощи в борьбе с российскими войсками в Донецкой области", – говорится в материале.

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АР напомнило, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сбросила более 800 мощных планерных бомб на территорию Украины только за последнюю неделю. Он призвал лидеров стран ослабить ограничения на использование западного оружия для поражения военных целей на территории России. В частности, он сказал, что Украина нуждается в "средствах для уничтожения носителей этих бомб, включая российские боевые самолеты, где бы они ни находились".

Оружие для Украины: другие новости

В ближайшее время могут появиться новости о поставках Украине дополнительных систем ПВО, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, это должно произойти уже до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля.

В то же время Нидерланды могут быстрее отправить в Украину первые F-16. Уже одобрена необходимая для поставок экспортная лицензия. Как сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, страна должна передать ВСУ 24 истребителя.

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