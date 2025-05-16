Православный праздник сегодня получил народное прозвище Андрон с дождем.

17 мая ПЦУ вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, христианских проповедников. Чем особенный день по народным приметам, его предостережения и советы, а также какой праздник сегодня церковный отмечают верующие по старому календарю - в материале.

Церковный праздник сегодня, 17 мая

Сегодня в украинской церкви почитают двух святых - апостола от 70-ти Андроника и Юнию.

Апостол Андроник и Юния жили в I веке и входил в число 70-ти апостолов. Он занимался проповедью Евангелия для язычников, а также был епископом Паннонийским (римская провинция). Знали Андроника далеко за ее пределами, где на месте капищ постепенно воздвигали церкви. Юния была помощницей Андроника и проповедовала вместе с ним.

Видео дня

На месте в Константинополе (ныне Стамбул), где нашли святые мощи, построили храм.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

17 мая в юлианском календаре чтут память мученицы Пелагии.

О чем просят у святого и чего нельзя делать сегодня

Святого Андроника считают избавителем от засухи - в молитвах к нему просят, чтобы пошел дождь. Говорят, что святой умеет открывать "небесные врата" и выпускать благодатную влагу на землю.

В народе святого так и прозвали - Андрон с дождем. По обычаям сегодня нужно окучивать картошку на огороде, а также сажать рассаду капусты и томатов - день для этого благоприятный. На столе должна стоять картошка – согласно примете, тогда будет щедрый урожай.

Сегодня запрещаются ругань, ссоры, нельзя распивать спиртное, отказывать тому, кто просит о помощи.

По приметам не стоит отправляться в дальнюю дорогу, иначе будут преследовать неудачи и спонтанно принимать важные решения, а также идти в лес - особенно активны змеи и могут ужалить.

Кто празднует именины 17 мая

День ангела в этот день у Степана, а по старому календарю - у Кирилла, Никиты. Говорят, что люди, рожденные сегодня, очень благородны и надежны. Они не умеют обижаться, не запоминают обид, но умеют договориться. На них всегда и во всем можно положиться.

Приметы на сегодня

Андрон с дождем обычно приносит дождь, но есть и другие приметы дня:

идет дождь и довольно прохладно - весь летний сезон таким будет;

погода погожая - к ранней осени;

слышно, как дятел стучит - жди дождя.

17 мая наблюдают за ветром: если дует с севера, принесет холодное лето, а если с юга - жаркое и солнечное.

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