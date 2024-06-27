В Минобороны страны уточнили, что в поставке этой партии боеприпасов участвовала и Германия.

ВСУ получили от Чехии 50 тыс. боеприпасов. Всего в этом году страна передаст украинским военным до 500 тыс. снарядов.

Об этом сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова, пишет Ceske Noviny. Она уточнила, что Чехия при поставке этой партии боеприпасов сотрудничала с Германией. По данным чешского издания, это первая часть из 180 тыс. боеприпасов, которые были закуплены за счет Германии.

В настоящее время к чешской инициативе присоединились 18 стран, из которых 15 пообещали деньги, добавила Чернохова.

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Напомним, чешские власти не разглашают, в каких именно странах покупают боеприпасы для ВСУ.

"Чехия поставила себе цель получать боеприпасы от стран, которые даже могут быть странами так называемого множественного азимута. Они не хотят четко позиционировать себя как стоящие на той или иной стороне. С другой стороны, есть возможности предоставить боеприпасы в пользу Украины в этих странах", - отметила Чернохова.

Перед этим премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что боеприпасы регулярно ежемесячно будут доставляться ВСУ. Таким образом, в этом году в рамках чешской инициативы Украина получит до 500 тыс. боеприпасов. Их закупка уже профинансирована.

Боеприпасы от Чехии

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для ВСУ.

В апреле президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла более миллиона артснарядов в третьих странах, которые можно купить для ВСУ.

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