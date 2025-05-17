Правительство Австралии уже отреагировало на приговор.

Российский суд на оккупированном востоке Украины признал гражданина Австралии Оскара Дженкинса виновным в боевых действиях на стороне украинских войск и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Как пишет Reuters, на это уже отреагировала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая заявила, что правительство страны "потрясено фиктивным судом и 13-летним приговором", вынесенным 33-летнему Дженкинсу.

"Как полноправный военнослужащий регулярных Вооруженных сил Украины, Дженкинс является военнопленным. Правительство Австралии ясно дало понять России, что ему должна быть предоставлена ​​защита, предоставляемая ему как военнопленному. Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение", — сказала Вонг.

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Она сказала, что правительство Австралии будет работать с Украиной и Международным комитетом Красного Креста, чтобы добиться освобождения Дженкинса.

Дженкинс, ранее работавший учителем в Мельбурне служил в украинских вооруженных силах, и был захвачен Россией в прошлом году как военнопленный, сообщали ранее СМИ.

Роль Австралии в войне

Австралия является одним из крупнейших не входящих в НАТО доноров поддержки Запада для Украины и поставляет помощь, боеприпасы и оборонное оборудование. В частности, в стране пообещали передать Украине все свои списанные танки M1A1 Abrams

Она запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции в отношении около 1000 российских физических и юридических лиц.

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