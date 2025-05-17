Российский суд на оккупированном востоке Украины признал гражданина Австралии Оскара Дженкинса виновным в боевых действиях на стороне украинских войск и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.
Как пишет Reuters, на это уже отреагировала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая заявила, что правительство страны "потрясено фиктивным судом и 13-летним приговором", вынесенным 33-летнему Дженкинсу.
"Как полноправный военнослужащий регулярных Вооруженных сил Украины, Дженкинс является военнопленным. Правительство Австралии ясно дало понять России, что ему должна быть предоставлена защита, предоставляемая ему как военнопленному. Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение", — сказала Вонг.
Она сказала, что правительство Австралии будет работать с Украиной и Международным комитетом Красного Креста, чтобы добиться освобождения Дженкинса.
Дженкинс, ранее работавший учителем в Мельбурне служил в украинских вооруженных силах, и был захвачен Россией в прошлом году как военнопленный, сообщали ранее СМИ.
Роль Австралии в войне
Австралия является одним из крупнейших не входящих в НАТО доноров поддержки Запада для Украины и поставляет помощь, боеприпасы и оборонное оборудование. В частности, в стране пообещали передать Украине все свои списанные танки M1A1 Abrams
Она запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции в отношении около 1000 российских физических и юридических лиц.