Фиала подчеркнул, что на самом деле цель - доставить гораздо больше боеприпасов для ВСУ.

В настоящее время в рамках инициативы Чехии собраны деньги на покупку 300 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ.

Об этом заявил чешский премьер-министр страны Петр Фиала в сети Twitter (X). "Искренне благодарим все страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов", - сообщил он.

Фиала подчеркнул, что на самом деле цель - доставить гораздо больше боеприпасов для ВСУ.

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"Наша работа и помощь Украине на этом не заканчивается. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину в ее отважной борьбе с российским агрессором", - сказал премьер Чехии.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов: что известно

Чешский президент Петр Павел заявил о 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, которые можно купить для ВСУ, но для этого нужны деньги.

План Чехии уже поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция.

А 7 марта стало известно, что Норвегия выделила $153 млн на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих странах.

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