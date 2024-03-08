В настоящее время в рамках инициативы Чехии собраны деньги на покупку 300 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ.
Об этом заявил чешский премьер-министр страны Петр Фиала в сети Twitter (X). "Искренне благодарим все страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов", - сообщил он.
Фиала подчеркнул, что на самом деле цель - доставить гораздо больше боеприпасов для ВСУ.
"Наша работа и помощь Украине на этом не заканчивается. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину в ее отважной борьбе с российским агрессором", - сказал премьер Чехии.
Инициатива Чехии по закупке боеприпасов: что известно
Чешский президент Петр Павел заявил о 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, которые можно купить для ВСУ, но для этого нужны деньги.
План Чехии уже поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция.
А 7 марта стало известно, что Норвегия выделила $153 млн на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих странах.