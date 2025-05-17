Он заверил, что может в случае необходимости ввести "разрушительные" санкции против РФ, но предпочел бы не делать этого.

Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что Россия не полностью вовлечена в процесс украинского урегулирования, раз в Турцию не поехало руководство РФ. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он и сам якобы не собирался в Стамбул, чтобы не прерывать визит в Катар и ОАЭ.

"Что ж, он (президент РФ) за столом переговоров. Он хотел эту встречу. Я просто не думал, что без меня может быть встреча, потому что я не думаю, что сделка без меня получится, много ненависти с каждой стороны. У меня очень хорошие отношения, и я думаю, мы достигнем сделки, мы должны встретится", - сказал он.

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Трамп заверил, что может в случае необходимости ввести "разрушительные" санкции против РФ, но предпочел бы не делать этого:

"Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит не очень хорошо, хоть и хочет выглядеть иначе. Не забывайте, это должно было закончиться за неделю. И если бы он не застрял в грязи со своими танками, он был бы в Киеве через пять часов".

Президент США выразил уверенность, что его встречу с Путиным удастся спланировать и провести. При этом он сказал, что у Владимира Зеленского "сейчас нет козырей в переговорной позиции" по урегулированию войны в Украине.

"За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину. Но меня разозлило, куда делись эти деньги - 60 миллиардов долларов. Я думаю, Зеленский лучший бизнесмен в мире, куда лучше меня. Он приходит в Вашингтон, уходит с десятками миллионов долларов каждый раз", - добавил Трамп.

Переговоры в Стамбуле - детали

Ранее западные СМИ распространнили предполагаемые требования, озвученные главой российской делегации Владимиром Мединским на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что представители России в Турции озвучивали вещи, которые для Украины недопустимы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле актуальным остается единственное конкретное предложение, которое было сделано, - это безусловное прекращение огня.

"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной, чтобы прояснить произошедшее и попытаться двигаться вперед", - уточнил он, упомянув возможные "телефонные контакты" первоначально с президентом РФ Владимиром Путиным.

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