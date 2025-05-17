Это место предлагает эстетику, которая схожа с Санторини, но по значительно более низкой цене.

Если вы хотите хорошо отдохнуть, но имеете ограниченный бюджет, эксперты советуют посетить место, которое еще называют "испанским Санторини". Речь идет о муниципалитете в Испании Алтеа, который известен своими разноцветными домами, прекрасными видами и имеет очень живописный вид. Об этом пишет Express.

По словам блогеров, в этой местности можно увидеть "цветы на каждом шагу". Также в Алтее есть много бутиков, если вы любите шопинг.

Кроме того, в населенном пункте есть много замечательных кафе, где можно посидеть, отдохнуть и перекусить. Недалеко от этих заведений есть пляж, который идеально подходит для отдыха днем.

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"Сейчас экономика Алтеи базируется на туризме, который начал бурно развиваться в 1950-х годах благодаря хорошей погоде, пляжам и лабиринтам улиц. Известно, что побеленные фасады домов являются характерным признаком города. Хотя Алтеа иногда считается более дорогим местом для посещения по сравнению с другими направлениями на Коста-Бланка, вы можете найти здесь доступный отдых, особенно если забронируете номер заранее или выберете поездку в межсезонье", - подчеркивают в Express.

В издании добавляют, что цены на жилье могут значительно отличаться, а также все зависит от времени года. Январь считается самым дешевым месяцем, а август - самым дорогим.

"Однако, если сравнивать с популярными туристическими местами, такими как Санторини (Греция - УНИАН), этот регион часто считают более бюджетным. Это потому, что это место предлагает подобную эстетику по значительно более низкой цене. Из-за того, что Санторини является очень популярным направлением, это может повысить расходы на проживание, питание и развлечения. Выбрав этот маленький испанский городок, вы можете немного сэкономить", - отмечают в материале.

В свою очередь на сайте Alicante-spain.com туристы дали свои советы по посещению Алтеи:

"Если вы остановитесь в Алтее, вам также стоит посетить маленькие деревни вокруг; особенно Ла Нусия к северу от Алтеа - с ее воскресным рынком, куда стоит осуществить однодневную поездку".

"Вдоль дороги вы найдете магазины и пункты проката автомобилей в Алтеа. Самым привлекательным местом вокруг Алтеи является ее гавань со многими приятными ресторанами и барами".

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, в Великобританииотреставрировали легендарный вагон Уинстона Черчилля. Известно, что вагон "Лидия" был построен в 1924 году компанией Midland Railway Carriage & Wagon Company.

Как оказалось, он был мобильным стратегическим центром во время решающих этапов планирования Дня "Д" (термин в военном деле, которым обозначается день начала военной операции - УНИАН). Позже вагон использовали для государственных похорон Черчилля в 1965 году.

Также эксперты назвали регион Греции, о котором мало кто знает. Речь идет об Аркадии, которая является регионом суровых холмов, сосновых лесов и живописных деревень, где не спешат жить, а туристов встречают как старых друзей.

Кроме того, еда в Аркадии является простой, сезонной и полной вкуса. В частности эксперты посоветовали попробовать баранину, приготовленную на медленном огне, макароны ручной работы, дикую зелень с гор и фету.

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