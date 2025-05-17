Узнайте, что принято делать 17 мая для благополучия и большого урожая.

Сегодняшний день важен для украинских работников научной сферы. А людям, которые интересуются историей нашего народа, стоит прочесть, какой сегодня праздник в Украине был у наших далеких предков. 17 мая - интересный день со своими уникальными обычаями.

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Какой сегодня праздник церковный

В украинском православии по современному стилю принято вспоминать святого Адроника и его помощницу Юнию. Эти святые считаются покровителями дождя.

Те общины, которые до сих пор живут по старому стилю, могут знать, какой сегодня церковный праздник - день чествования святых жен-мироносиц и мученицы Пелагии.

Какой наступает праздник сегодня в Украине

В эту дату следует вспомнить соотечественников, которые внесли вклад в нашу историю и культуру: режиссера и народного артиста Бориса Шарварко, писателя Леонида Первомайского, солдата ВСУ и Героя Украины Николая Цюрика.

А всех неравнодушных к научной сфере людей может заинтересовать факт о том, какой сегодня праздник в нашей стране. Ведь 17 мая наступает День науки - торжество, посвященное всем ученым и научным работникам. Они не только двигают прогресс, но и представляют Украину в мировом научном сообществе.

Какой сегодня праздник в мире

Среди мировых знаменитостей у этой даты тоже есть несколько именинников: прусский герцог Альбрехт, астроном Норман Локьер, физико-химик Одд Гассель, актер Жан Габен, актриса Дебра Вингер, певица Эния.

Вам может быть любопытно, что за праздник сегодня отмечают другие страны. Украинцы, которые живут за границей, могут отпраздновать такие события:

в Норвегии - День конституции;

в Латвии - День пожарных и спасателей;

в Германии - День отца;

в Грузии - День уважения к родителям;

в США - День вооруженных сил;

в Конго - День свободы.

Есть и несколько торжеств, отмечаемых на мировом уровне. Это День телекоммуникаций и информационного общества, День борьбы с гипертонией и День борьбы с гомофобией.

Какой праздник 17 мая в народе

Наши предки замечали, что в эту дату часто бывали осадки. Поэтому назвали сегодня праздник Адрон с дождем. Если так и случалось, то крестьяне очень радовались - значит овощи уродят. А если было сухо, то святому Адронику молились, чтобы послал дождь.

Этот день считается очень удачным для посева семян, а также окучивания уже посаженных овощей. Если дождило, то украинцы убирали дом и чистили печь. Народные поверья говорят, что для благополучия и семейного счастья на стол нужно подать блюда из картошки.

Что нельзя делать сегодня

Как гласят народные приметы, в праздник сегодня не стоит ругаться с родными, осуждать чужие действия и принимать эмоциональные решения, иначе пожалеете. Также этот день считается неудачным для далеких поездок.

О дате 17 мая украинцы сложили несколько погодных примет:

дятлы громко стучат по деревьям - к осадкам;

если прогремел гром, то непогода продлится ещё неделю;

зацвела калина и шиповник - к раннему лету;

пошел дождь - будет очень хороший урожай.

Как предсказывают синоптики, погода в этот день будет соответствовать народному названию. 17 мая большинство областей накроют дожди, хотя температура немного повысится.

Чей День ангела сегодня

Православная церковь Украины по новому календарю сегодня чествует святых с именами Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия и Ефросиния. Их тезки празднуют именины.

Если вы более привержены старому стилю, то для вас 17 мая - праздник именин Антона, Ивана, Кирилла, Клима, Леонтия, Никиты, Николая, Марии и Пелагеи.

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