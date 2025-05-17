Владельцы обменников установят спред по доллару в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-50 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 17 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,45 грн/долл. и продажа от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 46,30 до 46,60 грн/евро и продажа - от 46,70 до 46,95 грн/евро.

"В условиях сохранения высокого уровня геополитической и военной неопределенности, владельцам украинских обменников в эти выходные снова нет смысла сужать спред между покупкой и продажей доллара и евро. И они в эти выходные установят спред по доллару в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-50 копеек. Оптовые же обменники в субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару и евро в пределах 15-20 копеек", - отметил эксперт.

Видео дня

По его словам, эта неделя оказалась очень насыщенной, с точки зрения геополитических событий, которые непосредственно или косвенно влияли на курс доллара и евро в мире и в Украине.

Курс доллара в Украине 19 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,45 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 7 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: