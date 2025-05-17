Мединский неоднократно оскандалился своими заявлениями с псевдоисторическим подтекстом, а на его трудах стоит идеология путинского режима.

Российский правитель Владимир Путин отправил на переговоры в Стамбул "бутафорскую" делегацию во главе с историком Владимиром Мединским, который публично позорился нелепыми заявлениями и фейковыми историческими утверждениями.

Как сообщает The Telegraph, Мединский - бывший министр культуры РФ, известный своей ультранационалистической позицией, в свое время заявил, что "русские имеют одну лишнюю хромосому", чем вызвал широкое осуждение даже в самой России.

Однако именно его президент Путин выбрал главным представителем на переговорах с Украиной в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский раскритиковал российскую делегацию, назвав ее "бутафорской" и указав на нежелание Путина вести диалог на серьезном уровне.

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Мединский уже вел переговоры с Украиной в 2022 году, однако те завершились провалом из-за его ультимативных требований - капитуляция, разоружение и нейтралитет Украины.

Историк по образованию, Мединский является соавтором учебника по истории, обязательного для школ РФ. В нем говорится об Украине как "ультранационалистическом государстве", а Иосиф Сталин изображен как "мудрый лидер". В своих публикациях он утверждал: "Факты не имеют большого значения. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций".

Мединского также связывают с написанием идеологических текстов для Путина, среди которых - статья 2021 года, поставившая под сомнение само существование Украины как отдельной нации. Михаил Зыгарь, бывший главный редактор телеканала "Дождь", писал:

"Из тени Мединский помог построить идеологический и исторический фундамент, на котором в значительной степени держится правление Путина".

Несмотря на резонансные высказывания, среди которых упоминание о "лишней хромосоме" у россиян, Мединский остается в фаворе Кремля. Его назначение на ключевую роль в переговорах с Украиной расценивается экспертами как знак отсутствия реального стремления к миру.

Мединский угрожал украинской делегации вечной войной

Как писал УНИАН, ранее британский журналист Оливер Кэрролл, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на сегодняшних переговорах в Стамбуле россияне требовали отдать им все территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей только ради прекращения огня. Кроме того, россияне якобы угрожали захватом еще двух областей - Харьковской и Сумской.

Кэрролл также привел слова, якобы сказанные на переговорах Мединским: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".

Впоследствии сам Мединский косвенно подтвердил, что угрожал украинским переговорщикам десятилетиями непрерывной войны. Переговорщик Мединский прокомментировал переговоры фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка

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