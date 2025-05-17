Эта эпоха была мрачной не только из-за кровавых войн или свирепых болезней.

История полна ужасных времен. Однако из всех времен один год особенно выделяется в истории несчастий, и это 536 год н. э., пишет iflscience.com.

Отмечается, что эта эпоха была мрачной и не только из-за кровавых войн или свирепых болезней, но и из-за извержения вулкана, которое выбросило в небо пепел и пыль, скрыв солнце мягкой серой дымкой.

В письме, написанном в 538 г. н. э., римский государственный деятель Кассиодор писал:

Видео дня

"Люди встревожены необычными знаками на небесах и с тревогой в сердце спрашивают, какие события они могут предвещать. Солнце, первое из звезд, кажется, утратило свой привычный свет и выглядит голубоватым… Мы удивляемся, что не видим теней наших тел в полдень, чувствуем, как могучая сила его тепла растрачивается в немощь [...] Луна лишена своего естественного великолепия".

Отмечается, что византийский историк, живший в то время на Ближнем Востоке, Прокопий также писал о "страхе", вызванном туманным затмением Солнца. Существует множество физических, научных свидетельств этого явления.

Проведенное в 2018 году исследование выдвинуло доказательства того, что извержение произошло в Исландии, поскольку ледяные керны в Европе содержат вулканическое стекло, химически схожее с частицами, обнаруженными по всей Европе и Гренландии. Также возможно, что так называемая "вулканическая зима" на самом деле была вызвана серией неудачных взрывных извержений около 536–540 гг. н. э., говорится в публикации.

В связи с тем извержением резко упали температуры, и сельское хозяйство пришло в упадок. Летние температуры по всему миру упали на несколько градусов, и климат Земли был глубоко потрясен. Летом в Китае выпал снег, засухи поразили Южную Америку, а на Ближнем Востоке в небе царил смертельный туман.

Многие историки сходятся во мнении, что 536 год н. э. ознаменовал начало особенно мрачной главы в истории человечества, по крайней мере, в некоторых регионах мира.

Напомним, ранее УНИАН писал, как ученые установили, что самая сильная магнитная буря была еще более мощной, чем считалось ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: