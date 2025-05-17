Археологи раскапывают Тель-Малхату с 1970-х годов и нашли артефакты, свидетельствующие о том, что это место было заселено, и одно из них - со времен Средней бронзы.

Археологи в Израиле раскопали три христианских захоронения возрастом 1500 лет, в которых находятся очень редкие фигурки из черного дерева и кости, изображающие людей из Африки.

Как пишет Live Science, фигурки, которые, вероятно, носили в качестве подвесок, могут изображать предков этих людей, пишут ученые в новом исследовании, опубликованном в последнем выпуске журнала "Atiqot" за 2025 год. Исследователи думают, что, возможно, похороненные люди или их предки были африканцами, которые приняли христианство, а затем переехали в Негев.

"Статуэтки показывают, что на юге страны около 1500 лет назад жила христианская община, возможно, некоторые из ее членов были выходцами из Африки", - говорится в заявлении Управления древностей Израиля.

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Интересно, что три захоронения, в которых находились останки двух женщин и одного ребенка, были найдены на кладбище недалеко от археологического памятника Тель-Малхата на северо-востоке Негева. Кладбище датируется римско-византийским периодом и имеет множество цист или каменных могил.

Археологи раскапывают Тель-Малхату с 1970-х годов и нашли артефакты, свидетельствующие о том, что это место было заселено, и одно из них - со времен Средней бронзы (2000–1500 гг. до н. э.). В различных работах отмечается, что это место находилось на "важном торговом перекрестке, по которому проходили предметы роскоши из Аравии и других мест", пишет группа в исследовании.

Вероятно, торговля принесла людям черное дерево. Черное дерево - это черное дерево, которое в данном случае произошло от цейлонского черного дерева (Diospyros ebenum), медленнорастущего дерева из южной Индии и Шри-Ланки.

Отмечается, что византийская империя начала торговать с Индией и Шри-Ланкой в ​​четвертом веке н. э., что обеспечивало империю растениями, специями, хлопком, шелком и черным деревом, отметили исследователи. Захоронения датируются шестым-седьмым веками н. э., через несколько столетий после начала этой торговли.

Важно, что из пяти проанализированных фигурок три сделаны из кости и две из черного дерева. Хотя фигурки из кости были "распространены с неолитического периода и использовались в домашних ритуалах, а также при захоронениях", группа написала в исследовании, что "фигурки из черного дерева очень редки". В заявлении исследователей говорится:

"Несмотря на то, что умершие были похоронены в христианском стиле, возможно, что фигурки представляют предков, и, таким образом, они отражают традиции, передаваемые из поколения в поколение - даже после принятия христианской религии".

В одной гробнице-цисте была похоронена женщина, которая умерла в возрасте от 18 до 21 года, и у нее было несколько погребальных принадлежностей: стеклянные сосуды, бронзовый браслет и костяная фигурка, изображающая женщину, сообщили исследователи.

В другой гробнице-цисте была похоронена женщина, которая, возможно, была немного старше - она умерла в возрасте от 20 до 30 лет. Она была похоронена с двумя алебастровыми кувшинами и несколькими погребальными принадлежностями, включая одну костяную фигурку, показывающую "верхнюю часть женского тела", и одну фигурку из черного дерева, которая "изображает очень подробное лицо женщины с типичными африканскими чертами".

В последней гробнице-цисте были останки ребенка в возрасте от 6 до 8 лет, который был похоронен с бронзовыми украшениями и двумя фигурками - одна из кости и одна из черного дерева.

"Подвеска из черного дерева показывает очень подробное лицо и туловище мужской фигуры с типичными африканскими чертами. У фигурки длинные волосы, и, возможно, она представляет собой предка покойного", - написали исследователи.

Интересно, что подвески из черного дерева в могилах женщины и ребенка похожи по размеру и стилю, что намекает на то, что они были родственниками и, возможно, были матерью и ребенком. Ученые добавили:

"Вероятно, женщина и ребенок, которые были похоронены рядом и в чьих могилах были обнаружены две фигурки, принадлежали к одной семье - и, возможно, они были даже матерью и сыном".

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