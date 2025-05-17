Мокро будет в большинстве областей.

Сегодня, 17 мая, в Украине будет дождливая погода с большим контрастом температур от +11° до +24°. Практически по всей стране будет пасмурно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Температура днем ожидается в пределах +11°...+15°. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

На севере Украины тоже температура мне будет высокой, +12°...+14°, однако в Сумской области воздух прогреется до +19°. Тут будет пасмурно, ожидаются дожди.

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Жителей востока Украины ждет более комфортная температура, +22°...+24°. Тут также местами будут дожди и ливни.

В центральной части Украины будет пасмурно и мокро, а тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Винницкой области, где температура максимум поднимется до +12°. В Черкасской и Кировоградской областях будет +14°...+16°, а на остальной территории столбики термометров покажут +18°...+20°.

На юге Украины также пройдут дожди и ливни, только в Крыму вероятность осадков ниже. В Одесской и Николаевской областях ожидается +14°...+16°, в Херсонской и Запорожской +18°...+20°, а на полуострове воздух прогреется до +22°.

17 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

В этот день почитають память апостола Андроника и святой Юнии. По приметам, если соловьи запели, то весна будет плодородной.

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