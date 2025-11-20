До сих пор поставки оружия в Украину из этого региона мира были крайне незначительными.

Южноамериканское государство Чили продаст Германии партию немецких же боевых машин пехоты Marder. Вероятно, после ремонта, они будут переданы Украине. Об этом пишет чилийское издание El Mostrador.

Журналисты отмечают, что с начала российского вторжения в Украину власти Чили заняли жесткую проукраинскую позицию, но только на словах. Однако теперь чилийские власти, похоже, "перешли от слов к действиям", пишет издание.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждают, что Чили согласилось продать Германии 30 бронемашин Marder. Причем изначально это была инициатива именно немцев.

"Эта операция до сих пор держалась в строгой тайне, вплоть до того, что ни одна из чилийских структур, участвовавших в ней, армия и Министерство обороны, не согласилась предоставить информацию об этом", - говорится в публикации.

Как говорят источники издания, скорее всего, эти бронемашины впоследствии будут переданы Украине, ведь по похожей схеме Германия уже выкупала бронетехнику у других стран, чтобы потом передать Киеву.

Согласно различным источникам, на этот раз это будет не традиционная продажа, а скорее своеобразный обмен: вместо переданных БМП Чили получит средства противовоздушной обороны. Это объясняют тем, что соседняя Боливия недавно приобрела партию иранских беспилотников Shahed, Аргентина приобрела у Дании 24 подержанных истребителя F-16.

По данным El Mostrador, Чили приобрело 146 подержанных БМП Marder в 2009 году по смехотворной цене в 50 000 евро за единицу, тогда как их стандартная стоимость в то время составляла около 400 000 долларов. Однако чилийцам потом пришлось потратиться на модернизацию этих машин. Впоследствии чилийская армия приобрела еще больше бронемашин Marder, достигнув общего количества 270 единиц.

БМП Marder: что нужно знать

Боевая машина пехоты Marder была разработана компанией Rheinmetall в 1960-х годах по заказу Бундесвера, а первый прототип был построен в конце 1969 года. Серийное производство продолжалось до середины 1970-х; всего изготовлено около 2000 единиц.

На момент своего появления машина имела хороший уровень защиты и высокую мобильность на пересеченной местности, что делало ее хорошим дополнением к танкам Leopard в боевых группах. БМП оснащена 20-мм автоматической пушкой, вспомогательным пулеметом калибра 7,62 мм, а в некоторых вариантах могут устанавливаться ПТУР Milan, что позволяет бороться с бронированными целями.

Marder имеет экипаж из трех человек и может перевозить дополнительно шесть-семь десантников. Ее масса - примерно 33,5 тонны, а максимальная скорость на дороге составляет до 65 км/ч.

Германия передала Украине определенное количество этих БМП для противодействия российской агрессии. В Вооруженных силах Украины Marder используется как маневренная боевая машина для поддержки пехоты и эвакуации.

