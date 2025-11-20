Южноамериканское государство Чили продаст Германии партию немецких же боевых машин пехоты Marder. Вероятно, после ремонта, они будут переданы Украине. Об этом пишет чилийское издание El Mostrador.
Журналисты отмечают, что с начала российского вторжения в Украину власти Чили заняли жесткую проукраинскую позицию, но только на словах. Однако теперь чилийские власти, похоже, "перешли от слов к действиям", пишет издание.
Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждают, что Чили согласилось продать Германии 30 бронемашин Marder. Причем изначально это была инициатива именно немцев.
"Эта операция до сих пор держалась в строгой тайне, вплоть до того, что ни одна из чилийских структур, участвовавших в ней, армия и Министерство обороны, не согласилась предоставить информацию об этом", - говорится в публикации.
Как говорят источники издания, скорее всего, эти бронемашины впоследствии будут переданы Украине, ведь по похожей схеме Германия уже выкупала бронетехнику у других стран, чтобы потом передать Киеву.
Согласно различным источникам, на этот раз это будет не традиционная продажа, а скорее своеобразный обмен: вместо переданных БМП Чили получит средства противовоздушной обороны. Это объясняют тем, что соседняя Боливия недавно приобрела партию иранских беспилотников Shahed, Аргентина приобрела у Дании 24 подержанных истребителя F-16.
По данным El Mostrador, Чили приобрело 146 подержанных БМП Marder в 2009 году по смехотворной цене в 50 000 евро за единицу, тогда как их стандартная стоимость в то время составляла около 400 000 долларов. Однако чилийцам потом пришлось потратиться на модернизацию этих машин. Впоследствии чилийская армия приобрела еще больше бронемашин Marder, достигнув общего количества 270 единиц.
БМП Marder: что нужно знать
Боевая машина пехоты Marder была разработана компанией Rheinmetall в 1960-х годах по заказу Бундесвера, а первый прототип был построен в конце 1969 года. Серийное производство продолжалось до середины 1970-х; всего изготовлено около 2000 единиц.
На момент своего появления машина имела хороший уровень защиты и высокую мобильность на пересеченной местности, что делало ее хорошим дополнением к танкам Leopard в боевых группах. БМП оснащена 20-мм автоматической пушкой, вспомогательным пулеметом калибра 7,62 мм, а в некоторых вариантах могут устанавливаться ПТУР Milan, что позволяет бороться с бронированными целями.
Marder имеет экипаж из трех человек и может перевозить дополнительно шесть-семь десантников. Ее масса - примерно 33,5 тонны, а максимальная скорость на дороге составляет до 65 км/ч.
Германия передала Украине определенное количество этих БМП для противодействия российской агрессии. В Вооруженных силах Украины Marder используется как маневренная боевая машина для поддержки пехоты и эвакуации.