Информация появилась благодаря опубликованным хакерами документам российской госкорпорации "Ростех".

Россия смогла убедить Индию в надежности бортовых РЛС "ЖУК-МЭ", но они начали сильно ломаться и фактически привели к потере боеспособности истребителей МиГ-29К. Более того, опубликованные хакерами Black Mirror документы российской госкорпорации "Ростех" свидетельствуют о том, что проблема существовала годами, пишет Defence blog.

В материале говорится, что обещанный ресурс до поломок завысили от 2,5 до 6 раз больше реального. В базовом контракте предусматривалось требование, что средняя наработка между отказами (MTBF) у радара должна была составлять 150 часов. Однако на практике в 2016 году это значение упало до 97 часов, а в середине 2017 года вплоть до 60 часов.

Это означает, что морская авиация Индии почти постоянно сталкивалась с какими-то небольшими проблемами.

Видео дня

Опубликованные хакерами документы показали интересный факт. Оказалось, что для того, чтобы соответствовать заданным требованиям в РФ включили в расчеты ресурса полетов МиГ-29К с установленными макетами радаров. То есть, они "накрутили" часы надежности, что помогло обмануть покупателя.

Указывается, что все это время между Россией и Индией шли переговоры по исправлению ситуации. Также упоминались задержки с ремонтом для исправления проблем. В то же время, как утверждается, модернизация привела к небольшому временному улучшению.

Примечательно, что пока неизвестно, кто будет оплачивать дальнейшую доработку радаров. В 2019 году ВМС Индии забрало сертификацию у радаров "ЖУК-МЭ". Поэтому неудивительно, что Индия в конце концов решила выбрать Rafale M.

Более того, МиГ-29К/КУБ постоянно имели низкую общую исправность в пределах от 15% до 47% от общего авиапарка. Причиной этого были дефекты планера и неисправности двигателей, а также электроники. Поэтому, Россия, вероятно, уже поняла, что ей не удастся "продвинуть" свои самолеты.

В то же время, в других сферах авиации России удается договариваться, предлагая полноценную локализацию Су-57Е. Несмотря на упомянутые недостатки, индийцы похоже не видят проблем в этих направлениях сотрудничества.

Более того, именно они остаются одним из главных клиентов россиян в направлении ОПК. Как свидетельствуют последние данные, они хотят купить и локализовать те же ЗРК С-400.

Сотрудничество между Индией и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что Индия отказалась от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-500, зато хочет приобрести пять систем С-400. Будущая закупка Индии будет включать локализацию двух дивизионов, чтобы избежать ситуации с задержками поставок на годы. Указывается, что условия сделки страны хотят согласовать до визита российского диктатора Владимира Путина в Индию, который запланирован на декабрь текущего года.

Также мы писали, что Индия планирует провести летные испытания своего собственного авиационного двигателя GTX-35VS Kaveri на многострадальных российских истребителях Су-30МКИ. Ожидается, что летные испытания должны дать практический опыт, так как все предыдущие тесты проводились только на стендах в лабораторных условиях.По мнению аналитиков, могут быть проблемы как и при интеграции этих компонентов, что несет серьезные технические вызовы и риски, так и в дальнейшем использовании и безопасности полета.

Вас также могут заинтересовать новости: