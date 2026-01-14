Испания передает Украине радар, который видит все в небе - самолеты, ракеты и даже дроны

Дальность обнаружения радаром воздушных целей превышает 450 км.

Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA – своего крупнейшего производителя оружия. Как пишет военный портал "Милитарный", соответствующий контракт с компанией подписало испанское Министерство обороны.

Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивают в 37 миллионов евро.

Объясняется, что Lanza LTR-25 – это мобильная 3-х координатная радиолокационная станция, способная работать "в сложных условиях радиоэлектронной борьбы".

"Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражательной поверхностью, в частности дроны и крылатые ракеты", – отметили журналисты.

При этом радар легко транспортировать самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

Дальность обнаружения воздушных целей составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

Радар работает в L-диапазоне, а сама антенная решетка является фазированной, что позволяет осуществлять качественное сканирование воздушного пространства.

Разработчиком радара является компания Indra (серия Lanza), которая считается пионером в создании радиолокационных станций для кораблей, а также наземных и воздушных систем наблюдения.

Издание отметило, что компания Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации, однако сейчас речь идет о военном оборудовании.

Отмечается, что передача радара происходит в рамках более широкого пакета военной помощи, который также включает зенитные ракеты и бронетехнику. Применение Lanza LTR-25 интегрирует украинскую систему противовоздушной обороны в единую сеть с современными западными образцами вооружения.

Оборонное соглашение с Испанией

Как писал УНИАН, Украина планирует подписать оборонное соглашение с испанскими производителями оружия. Среди них будет 13 технологических компаний, включая Indra Sistemas SA – крупнейшего оборонного подрядчика страны. Также Испания подтвердила участие в программе PURL, которая предусматривает закупку наиболее приоритетного вооружения для Украины.

