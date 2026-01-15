ВВС США развернули модернизированный вертолет для первой ядерной миссии

Первая оперативная миссия знаменует начало плановой интеграции вертолета "Серый волк" в операции по обеспечению безопасности ракет.

Вертолет MH-139 Grey Wolf Военно-воздушных сил (ВВС) США выполнил первую миссию, пролетев вместе с колоннами из 341-й эскадрильи обеспечения безопасности ракетных комплексов.

ВВС заявили, что это знаменует собой начальную интеграцию нового вертолета в операции по обеспечению ядерной безопасности, поддерживающие межконтинентальные баллистические ракетные комплексы США, пишет Defence-blog.

Также в ВВС сообщили, что первая миссия Grey Wolf включала в себя функции сопровождения и защиты во время движения колонн, обеспечивая воздушное прикрытие и возможность быстрого реагирования для подразделений, перевозящих критически важные объекты через труднодоступную местность.

Как отметили в ВВС, переход на MH-139 является частью более широких усилий по модернизации, поддерживающих стратегическое сдерживание США.

Планируется, что Grey Wolf будет выполнять задачи по поддержке командования и управления, сопровождению конвоев, реагированию на угрозы безопасности и транспортировке на нескольких ракетных полигонах Пентагона.

Ожидается, что внедрение MH-139 расширит мобильность 40 вертолетной эскадрильи, которая является одним из старейших вертолетных подразделений, занимающихся стратегическими задачами обеспечения безопасности, и позволит улучшить ее способность быстрее достигать удаленных объектов во время операций.

ВВС заявили, что первая оперативная миссия знаменует начало плановой интеграции вертолета "Серый волк" в операции по обеспечению безопасности ракет. Дальнейшие полеты будут включать сопровождение, патрулирование территории, отработку учебных сценариев и поддержку мероприятий по оценке, связанных с требованиями инспекции ядерной безопасности.

Вертолет MH-139: что известно

MH-139 - это модернизированный вертолет военной конфигурации, разработанный для замены UH-1N, используемого для операций по обеспечению безопасности ракетных комплексов.

Модернизированный вариант обеспечивает повышенную скорость, дальность полета, а также включает в себя модернизированную авионику, улучшенные системы связи и усовершенствованные средства защиты, предназначенные для обеспечения безопасности во время операций по ядерной безопасности.

