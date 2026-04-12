Выдержал 52 удара дронами: украинский Leopard 1A5 удивил своей стойкостью на фронте

Танк попал под обстрел российских беспилотников после того, как его дооснастили дополнительной защитой для повышения живучести в условиях войны.

Основной боевой танк Leopard 1A5 из состава 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады выдержал более 50 попаданий вражеских дронов без пробития брони. Об этом рассказал командир танковой роты 5-й ОТМБр с позывным Спартан для "Милитарного".

По его словам, машина попала под обстрел российских беспилотников после дооснащения дополнительной защитой для повышения ее живучести в реалиях войны в Украине. Танк получил элементы динамической защиты "Нож" (ХСЧКВ-34) и "Контакт-1".

Он рассказал, что элементы динамической защиты "Нож" установили на корпусе, прикрыв верхнюю лобовую деталь. В то же время "Контакт-1" разместили на бортах и нижней лобовой детали корпуса. Также блоки смонтировали на башне, где они покрыли большую часть бортов и лобовой проекции.

Видео дня

Отмечается, что дополнительно на машину установили "мангал", который повышает живучесть верхней полусферы и защищает экипаж от сбросов. Также танк получил антидроновые "иглы", призванные выдерживать атаки FPV-дронов без детонации кумулятивной боевой части.

"Попытка россиян вывести из строя украинский Leopard 1A5 провалилась. После обнаружения танка на позиции враг нанес 52 попадания. Несмотря на массированную атаку, экипаж смог завести машину и самостоятельно покинуть боевую позицию", – пишет издание.

В то же время Спартан отметил, что без дополнительной защиты техника теряет подвижность из-за попадания в моторно-трансмиссионное отделение.

"Несмотря на такой подход к установке дополнительной защиты, танк не утратил функционал боевой машины и сохранил возможность поворота башни и использования оптики. В то же время российская сторона в ходе модернизации превращает технику в подвижные "сараи", что фактически лишает их возможности действовать как полноценные боевые единицы", – заявил он.

Танки Leopard превзошли советские машины

Как сообщал УНИАН, военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады рассказали, что точность немецких машин позволяет уничтожать цели всего за 3-4 выстрела, вместо 6-7 у советских аналогов.

В качестве примера приводят случай с поражением российского катера. Отмечается, что типичными же целями для непрямой огневой поддержки являются вражеская пехота и укрытия. Примечательно, что дальность стрельбы в таком случае составляет 12 км.

Однако лишь часть танкового парка выполняет такие задачи, тогда как остальная находится на специальных подготовленных позициях для отражения массового бронетанкового прорыва противника.

В настоящее время военные ждут результатов испытаний башни C3105 от John Cockerill, установленной на базе Leopard 1A5. По данным, она поможет увеличить дальность стрельбы до 18 км.

