Вывод средств за границу сейчас ограничен из-за военного положения, но это по-прежнему можно сделать при определенных условиях.

После продажи недвижимости украинцы нередко сталкиваются с вопросом, как официально вывезти деньги за границу и не иметь при этом проблем на таможне. Особенно актуально это во время военного положения, когда в стране действуют дополнительные валютные ограничения и усиленный контроль за финансами.

Ранее мы писали, как продать квартиру в Украине, а сегодня адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий рассказала в комментарии УНИАН, какие суммы можно перевозить без декларации, в какой валюте это лучше делать и нужно ли иметь при себе дополнительные документы.

Как вывезти деньги из Украины за границу – существуют ли лимиты

Как пояснила юрист, в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и нормами Таможенного кодекса, физические лица имеют право перевозить через таможенную границу Украины наличную валюту и другие валютные ценности, однако существуют некоторые правила декларирования:

Видео дня

"Если сумма наличных равна или превышает эквивалент 10 тысяч евро, человек должен подать таможенную декларацию, а по требованию таможни - еще и подтвердить источник средств".

При этом Конрадий обратила внимание, что этот лимит действует отдельно для каждого человека, пересекающего границу, в том числе и для несовершеннолетних детей, если они путешествуют с законными представителями. В то же время максимальной суммы наличных, которую можно вывезти из Украины, закон не устанавливает.

Иными словами, человек может перевозить и более крупные суммы, но в таком случае, по словам эксперта, необходимо задекларировать средства и иметь документы, подтверждающие их законное происхождение.

Она также подчеркнула, что во время военного положения действуют отдельные валютные ограничения для безналичных переводов. Так, в настоящее время Национальный банк Украины (НБУ) разрешает переводить средства за границу только для определенных целей:

"Например, это может быть лечение, оплата обучения, покупка некоторых видов ценных бумаг в пределах лимитов, если они открыты, но не для вывоза капитала от продажи имущества".

Поэтому, по мнению адвоката, если вы не знаете, как легально вывезти деньги из Украины после продажи недвижимости, наиболее распространенным законным способом будет вариант с наличными и, соответственно, их обязательным декларированием.

При этом стоит помнить, что для банковских карт в Украине также действуют ежемесячные ограничения на снятие наличных и расчеты за рубежом: эти лимиты устанавливает НБУ, и они распространяются на все банки.

Какие документы обычно нужны, чтобы вывезти деньги из Украины

Конрадий уточнила, что кроме договора купли-продажи, таможня может потребовать и другие документы. По ее словам, в первую очередь речь идет о банковской справке о снятии наличных со своего счета – то есть деньги от продажи квартиры или дома должны сначала поступить на счет в банке, а уже потом быть официально сняты через кассу.

Также могут понадобиться банковские выписки о зачислении средств, документы об официальном обмене валюты и, при необходимости, подтверждение уплаты налогов.

Отдельно специалист подчеркнула, что банковские справки для таможенного контроля имеют ограниченный срок действия:

"Все документы о снятии наличных для таможенных целей - это обязательно нужно запомнить - действительны только в течение 90 календарных дней со дня их выдачи".

То же самое, кстати, касается и таможенной декларации.

В какой валюте лучше вывозить деньги

По словам эксперта, в том, как вывезти деньги за границу – в гривнах или в иностранной валюте, – никаких ограничений нет, однако на практике меньше всего вопросов у таможенников возникает именно по поводу евро и долларов США.

Также она отметила, что перевозить крупные суммы в гривне невыгодно, поскольку украинскую валюту за границей часто сложно обменять по хорошему курсу, а многие европейские банки вообще не работают с гривной.

Поэтому она советует еще в Украине официально обменять средства на евро или доллары через банковский счет и сохранить документы, подтверждающие проведение валютно-обменной операции.

Как вывезти деньги из Украины, чтобы не было проблем за границей

Конрадий также предупредила, что проверять происхождение наличных могут не только украинские таможенники, но и иностранные органы. По ее словам, в странах ЕС, США и Канаде, в частности, действуют строгие правила финансового мониторинга и борьбы с отмыванием средств.

Так, если человек ввозит в страну ЕС более 10 тысяч евро наличными, такую сумму не только нужно декларировать на таможне, но и, желательно, иметь перевод документов на английский язык или язык страны пребывания, а в отдельных случаях – также иметь при себе нотариальное заверение или апостиль.

В то же время эксперт подчеркнула, что в нынешних условиях правила и подходы к проверкам могут меняться, поэтому стоит быть готовыми:

"Желательно заранее подготовить все документы, особенно если речь идет о крупных суммах, чтобы избежать проблем, не застрять на таможне или чтобы деньги не изъяли".

Она также посоветовала ознакомиться с требованиями страны, в которую человек направляется, или обратиться к юристу за консультацией, если сумма значительная.

Как лучше хранить деньги для вывоза за границу

С точки зрения того, как вывезти деньги за границу безопаснее, специалист порекомендовала хранить крупные суммы денег именно на банковских счетах, а не наличными, ведь в условиях войны существуют дополнительные риски – в частности, из-за ракетных обстрелов.

В то же время она рассказала, что крупные наличные вклады в банках стран ЕС автоматически могут подпадать под финансовый мониторинг. И хотя в Украине также действуют такие проверки, они касаются только лиц, обязанных подавать ежегодные декларации о доходах.

Для большинства же граждан внесение средств на депозит или банковский счет, по словам юриста, является законным правом, и во многих случаях банки могут вообще не требовать дополнительных объяснений относительно их происхождения.

справка Мария Конрадий Адвокат, партнер юридической компании «Lawyer HUB» Специализируется на вопросах гражданского и хозяйственного права.

Вас также могут заинтересовать новости: