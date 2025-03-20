Их происхождение до сих пор неизвестно, говорят аналитики.

В Третьей штурмовой бригаде показали видео стрельб своих воинов из советского 240-мм миномета типа М-240. В пресс-службе бригады отметили, что ВСУ на самом деле имеют несколько таких артсистем, одну из которых получила рота огневой поддержки 3-й ОШБр. В то же время в Defense Express говорят, что такое видео можно считать больше чем новостью, ведь до сих пор в соцсетях только два раза были упоминания о М-240 в распоряжении украинской армии, а именно в 2022 и 2024 годах.

По их словам, даже в таких случаях были неизвестны данные о том, какие подразделения использовали эти советские 240-мм минометы.

"Отдельно важным выглядит указание на то, что ВСУ имеют несколько М-240: долгое время циркулировало предположение, что такой миномет у наших военных есть в единичном экземпляре, который был взят вообще из экспозиции Музея Второй мировой в Киеве, однако потом оказалось, что оригинальный экспонат все же стоит на месте", - добавляют аналитики.

В то же время после этого базовая версия выглядела так - скорее всего, некоторое количество М-240 могло быть на базах хранения и в запасниках военных университетов Украины, поэтому именно оттуда эти артиллерийские системы направляли в украинские подразделения, считают эксперты.

"Однако еще одна версия, которую стоит принять во внимание - по некоторым данным, Румыния в 1971 году могла, вероятно, получить от СССР 12 крупнокалиберных 240-мм минометов типа М-240; и если румыны действительно получили такие артсистемы и БК, то возможно, это сыграло свою роль в том, что наши военные имеют минометы калибра 240-мм и боезапас к ним для стрельбы по российским оккупантам", - отметили в Defense Express.

Также аналитики рассказали о характеристиках М-240:

темп стрельбы - один выстрел в минуту, зарядка происходит с казенной части ствола;

для развертывания из походного в боевое положение необходимо 20-25 минут;

буксировка артсистемы происходит на скорости до 40 км/ч,

обслуга миномета составляет 11 человек.

"Для стрельбы могут использоваться фугасные мины 53-Ф-864 и 53-Ф-865 массой 130,7 килограммов каждая, и активно-реактивная 3Ф2 массой 228 килограммов. Серийное производство М-240 происходило в 1951-1958 годах, всего было изготовлено 329 таких артсистем", - подытожили в издании.

Украинское оружие - последние новости

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал появление "Длинного Нептуна" в Украине. По его словам, появление таких ракет в Силах обороны значительно увеличит возможности ВСУ для нанесения ударов в российские тылы.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов назвал главный недостаток украинских дальнобойных дронов. Он отметил, что этот недостаток заключается в размере боевой части, поэтому такие беспилотники не могут переломить ход войны в стратегическом плане за короткий срок.

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