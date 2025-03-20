Этот пункт захватчики использовали для планирования и ведения боевых действий против украинских защитников на территории Сумской области.

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили командный пункт россиян в Белгородской области России. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"18 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил российской федерации в районе Демидовки Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

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По данным Генштаба, этот объект РФ использовала для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.

"Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская Федерация накапливает силы, чтобы зайти с Курщины и окружить украинских военных на территории Украины.

18 марта Министерство обороны России заявило о якобы срыве "провокации" в западной части Белгородской области.

В то же время, 19 марта Зеленский сообщил, что сейчас у россиян план неизменен - вытеснить ВСУ полностью с Курского направления, далее ударить в направлении города Сумы, и затем перемещать войска на Харьков, и соответственно для наступления на Запорожье. В то же время, по его словам, Силы обороны проводят свои шаги в одном направлении, и неожиданно делают на другом.

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