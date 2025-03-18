Жирохов прокомментировал появление в Украине новой ракеты "Длинный Нептун".

Украинский ВПК постоянно развивается в разрезе производства дронов. Однако здесь есть одна большая проблема - размер боевой части. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя информацию о появлении у Украины БПЛА, способных бить на расстояние до 3 тысяч километров.

Он отметил, что Украина может разработать и дроны, которые могут лететь на 5 тысяч километров. Но они будут нести меньшую боевую часть.

"Именно из-за боевой части выбрана такая тактика нанесения ударов по площадным целям РФ. Которые менее прикрыты ПВО. Пока что наши дроны, несмотря на такие заявления победные - это не то оружие, которое может переломить ход войны в стратегическом плане за короткий срок. То, что за полтора года смогли несколько снизить производство нефти, бензина в России - это хорошо. Но здесь, я думаю, государству надо посчитать, чего это стоило. Какова эффективность таких дронов. Я думаю, что их эффективность пока меньше, чем ракетного вооружения", - сказал Жирохов.

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В то же время эксперт прокомментировал появление в Украине новой ракеты "Длинный Нептун". Он отметил, что боевая часть этой ракеты может быть до 300 килограммов. Жирохов добавил:

"Это такое мощное дальнобойное оружие... Все производство ракет в любой стране, тем более в Украине, упирается в одно - производство ракетных двигателей. Сколько ракетных двигателей может произвести оборонная промышленность государства - столько будем иметь и ракет. Ведь вся остальная утварь более-менее дешевая и проще в производстве".

Украинский ВПК: важные новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно испытала новый дрон, способный лететь на расстояние до 3 тысяч километров. Также он прокомментировал результаты первого боевого применения ракеты "Длинный Нептун". Он отметил, что "доволен результатами поражения".

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