Роман Свитан отметил, что Украине необходимо около 160 F-16.

Авиация играет в боевых действия[ ключевую роль. Украине надо минимум 160 бортов многоцелевых истребителей F-16.

"Не только в этой войне – авиация играет ключевую роль во всех войнах третьего тысячелетия. Это вид вооруженных сил, который наносит основной ущерб противнику. Все начинается с установления превосходства в воздухе – с уничтожения ПВО, авиации противника, и лишь потом начинается работа по земле. Пока нет превосходств в воздухе, работа по земле производиться не должна. Никаких движений вооруженных сил быть не должно. То, что нас заставили проводить войсковые операции без поддержки с воздуха, фактически привело к тому, что так угробили всю технику, которую нам передали, а также большое количество личного состава. По большому счету, этого нельзя было делать", - рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, украинское военное руководство правильно поступило, остановив наступательные действия без поддержки авиации.

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"Без авиации ничего невозможно проводить, это просто нереально. Минимальное количество самолетов, которые нам необходимы – это три бригады. Оптимально – бригады на три эскадрильи по 12 самолетов, плюс три самолета управления, то есть 40 самолетов в бригаде. В сумме 120 самолетов для работы, как минимум, по трем направлениям – Херсонскому, Запорожскому и Донецкому. Еще одна, четвертая, бригада нужна для ПВО. То есть минимум, который нам нужен – это 160 самолетов. Это даст какой-то результат. В меньшем количестве пострадает какое-то из направлений", - объяснил эксперт.

Он указал, что для выполнения боевых задач украинкой армии надо 120-160 самолетов с определенным вооружением - ракетами воздух-воздух в режиме истребителя-перехватчика, ракетами воздух-земля в режиме штурмовика и авиабомбы, свободнопадающие и управляемые, в режиме бомбардировщика.

"F-16 – это многоцелевая машина, которая может работать и истребителем, и перехватчиком, и штурмовиком, и бомбардировщиком. Плюс нужна общая система обнаружения, целеуказания и сопровождения – это АВАКС. Нам важно получать данные от натовских летающих радаров. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Без этой системы в принципе невозможно завоевать превосходство в воздухе. Здесь нужен комплексный подход. Тогда может быть проведена операция по типу "Бури в пустыне" 1991 года. Сначала несколько недель работает авиация, сносит, перемалывает любые рубежи противника и только после этого туда заходят наземные войска и в режиме зачистки дозачищает территорию", – отметил Свитан.

В противном случае он рекомендует отказаться от наступательных операций, чтобы сохранить людей и технику, и держать активную оборону.

"Основная задача любой армии, которая обороняется от захватчика – уничтожение армии противника. Для нас важно уничтожить саму армию. А освобождение территории – следствие выполнения первой задачи", - подчеркнул полковник ВСУ.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ключом к успеху деоккупации украинских территорий является преимущество в воздухе. По его словам, Украина не сможет проводить успешные наземные операции без превосходства в воздухе.

Он указал, что украинским защитникам надо около 150 истребителей F-16, а также учебно-боевые самолеты и специальная техника. Игнат напомнил, что украинские пилоты уже летают на F-16 с инструкторами.

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