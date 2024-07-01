Речных воздушных сил не видит проблемы в том, что речь идет не о новых установках.

Комментируя информацию Financial Times о возможной поставке ВСУ 8-ми израильских систем Patriot, которым уже более 30 лет, в Воздушных силах Украины отметили, что они крайне необходимы, потому что нужны любые системы, которые помогут отражать воздушные атаки РФ.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что не владеет информацией, о каких именно модификациях Patriot идет речь, но подчеркнул, что в целом эти установки проявляют себя эффективно.

"Разработка Patriot - это модернизированная, обобщенная система, которая достаточно эффективно сейчас себя зарекомендовала, эффективно противостоит российским и ракетам, и летательным беспилотным аппаратам", - сказал Евлаш.

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Он отметил также, что Украина уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot.

"Нам важны любые системы, которые нам могут помочь прикрыть, отражать и воздушные удары и отпугивать российскую и армейскую, и тактическую авиацию. Конечно, они (израильские Patriot) крайне необходимы, потому что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, и ракет к ним", - подчеркнул представитель Воздушных Сил.

Украина ведет переговоры с партнерами о передаче дополнительных сисием "Patriot"

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта лишь четверть потребностей.

Позже, на Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине, Зеленский сказал, что Украине необходимо 7 систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

24 июня в Офисе президента заявили, что Украина вскоре получит часть из семи срочных батарей Patriot, а по части - еще ведется работа.

27 июня в Financial Times был опубликован материал, в котором говорилось, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. Отмечалось, что речь идет о передаче до 8 батарей "Patriot", которым уже более 30 лет. В апреле Израиль заявил, что начнет выводить из эксплуатации эти восемь и заменять их на более современные системы. Однако батареи, которые использовались в нынешней войне Израиля с ХАМАС, еще не выведены из эксплуатации из-за опасений, что напряженность в отношениях с поддерживаемой Ираном боевой группировкой Хезболла может перерасти в полномасштабную войну, пояснили в Financial Times.

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