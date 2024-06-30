"Израиль уже давно ищет более совершенную и более местную систему, которая бы дополнила или заменила Patriot.

США ведут переговоры о возможности передачи Украине до восьми зенитно-ракетных комплексов Patriot из Израиля. Хотя никакой договоренности еще не достигнуто, соглашение было бы долгожданным моментом для Украины, которая уже давно желает получить больше американских систем Patriot стоимостью 1 миллиард долларов, пишет Business Insider.

"Израильские Patriot значительно расширили бы возможности противовоздушной обороны Украины в то время, когда они являются крайне необходимыми. Несмотря на то, что они устаревшие, эти системы и значительные запасы перехватчиков Израиля помогут Украине защитить свою критически важную инфраструктуру и противостоять российским самолетам, которые наносят удары по украинским позициям и городам с помощью планерных авиабомб", – заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди.

Это заявление было сделано после того, как в начале этого года ВВС Израиля объявили, что выводят из эксплуатации устаревшие батареи Patriot и заменяют их на более современные системы. Отмечается, что Израиль никогда не был поражен своими версиями системы Patriot, поскольку видел, как они боролись с иракскими ракетами "Скад". По оценкам официальных лиц, была сбита только одна ракета или, возможно, даже не сбита ни одна.

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"Израиль уже давно ищет более совершенную и более местную систему, которая бы дополнила или заменила Patriot, не только учитывая историю его эксплуатации, но и на цепочку поставок, в которой он нуждается. Я думаю, что Израиль считает Patriot устаревшим и слишком дорогим для того, чтобы не отставать, учитывая прорывы, которые были продемонстрированы во время этого обстрела новейшими системами", – подчеркнул BI Райан Бол, старший аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в компании RANE, занимающейся разведкой рисков.

Однако Израиль еще не полностью отказался от своих Patriot, поскольку он все еще использует их в конфликте с ХАМАС и, вероятно, будет нуждаться в них в случае начала полномасштабной войны с ливанской боевой группировкой "Хезболла".

Система противовоздушной обороны Patriot

В отчете Исследовательской службы Конгресса США за 2023 год система Patriot описывается как "неотъемлемый компонент противовоздушной и противоракетной обороны США". Одна батарея состоит из шести ключевых частей – энергетической установки, радиолокационной станции, станции управления боем, антенно-мачтовой группы, пусковых установок и ракет-перехватчиков.

Системы могут работать с ракетами PAC-2 или PAC-3. PAC-2 работает путем детонации вблизи угрожающей ракеты, в то время как PAC-3 пытается поразить непосредственно боеголовку. Первые системы Patriot были использованы США в 1980-х годах, а позже они применялись в войне в Персидском заливе для защиты от иракских ракет Scud. Согласно данным НАТО, радар системы имеет дальность действия более 150 километров, а ракеты могут двигаться со скоростью 5000 км/ч.

Patriot для Украины

Ранее УНИАН писал, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Соглашение, скорее всего, будет предусматривать, что системы Patriot сначала отправят из Израиля в США, а затем в Украину. Однако израильские Patriot модификации PAC-2 в случае передачи их Украине, придется ремонтировать в США, ведь они являются изношенными ЗРК.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что возможная передача Украине 8 батарей комплексов Patriot версии PAC-2 связана с планами Израиля обновить свою армию более современными системами израильского производства.

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