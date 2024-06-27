Patriot

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Это значительно улучшит способность Киева противостоять российским воздушным ударам. Об этом сообщает Financial Times.

Несмотря на то, что это соглашение еще не подтверждено, оно, скорее всего, будет предусматривать, что системы Patriot сначала отправят из Израиля в США, а затем в Украину.

Пять человек, которые осведомлены о переговорах, отметили, что границы соглашения обсуждались между министрами и высокопоставленными чиновниками трех стран.

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"В апреле Израиль заявил, что начнет выводить из эксплуатации восемь батарей "Патриотов", которым уже более 30 лет, и заменять их на более современные системы.Но батареи, которые использовались в нынешней войне Израиля с ХАМАС, еще не выведены из эксплуатации из-за опасений, что напряженность в отношениях с поддерживаемой Ираном боевой группировкой Хезболла может перерасти в полномасштабную войну", - пояснили в Financial Times.

В издании добавили, если такую передачу осуществят, то это будет означать значительные изменения в обороноспособности Украины. Сейчас страны имеет по меньшей мере четыре ЗРК Patriot, которые предоставили США и Германия. Известно, что Киев неоднократно обращался к западным партнерам, чтобы те предоставить больше систем ПВО.

"Было бы очень хорошо, если бы эти старые ракеты "Патриот" нашли свое применение на другом театре военных действий, прежде чем они выйдут из строя", - подчеркнул Том Карако, руководитель проекта противоракетной обороны в вашингтонском аналитическом центре "Центр стратегических и международных исследований".

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