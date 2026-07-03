Украинские разработчики установили 38-килограммовый столетний пулемёт на роботов, – ВИ

Столетнее американское оружие обрело вторую жизнь в украинских роботах. Пулемет M2 Browning ("Ma Deuce") обладает огромной огневой мощью, но весит 38 кг, из-за чего пехоте трудно переносить его вручную, а обычные Humvee на фронте являются легкой мишенью для мин и FPV.

В условиях высокой угрозы со стороны минных полей и вражеских беспилотников украинский оборонный сектор расширяет использование роботизированных систем, сочетая передовые платформы с проверенным временем оружием, пишет Business Insider.

Ведущие разработчики беспилотных наземных транспортных средств (UGV) интегрируют тяжёлый американский пулемёт калибра .50 M2 Browning в свои боевые модули. Это позволяет эффективно использовать высокую огневую мощь оружия без необходимости его тяжелой ручной переноски пехотой или риска для экипажей бронетехники.

Американский тяжелый пулемет M2 Browning калибра .50, разработанный в конце Первой мировой войны, является одной из самых распространенных систем в своем классе и находится на вооружении более 90 стран. Главным ограничением для его использования в пехотном варианте является большая масса: собственный вес оружия без учета боекомплекта, треноги и дополнительных модулей составляет 84 фунта (около 38 кг).

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Традиционная американская тактика предусматривает установку M2 на крышах лёгких бронемашин (например, Humvee). Однако в условиях боевых действий в Украине транспортные средства с экипажем несут чрезвычайно высокие потери от мин и ударных FPV-дронов.

Переноска пулемета силами пехоты является слишком обременительной. Учитывая это, оптимальным решением стал переход на беспилотные наземные платформы (UGV), что позволяет вести огонь с закрытых или защищенных позиций, не подвергая операторов прямой опасности.

Технические решения украинских разработчиков UGV

Ряд украинских производителей оружия и беспилотных систем интегрировали "Ma Deuce" в свои разработки благодаря высокой надёжности пулемёта и большим объёмам поставок боеприпасов со стороны США и западных союзников:

DevDroid (робот Droid TW): разведывательно-ударный наземный комплекс, оснащенный дистанционно управляемой турелью. По словам директора по исследованиям и разработкам компании Олега Федоришина, примерно 90 % всех выпущенных роботов Droid TW в украинской армии в настоящее время укомплектованы именно пулеметами M2 Browning. Система также способна нести средние пулеметы M240 или советские ПКТ (в модификации КТ-7.62), однако M2 является базовым из-за значительных запасов боеприпасов в ВСУ. Группа FRDM (робот D-21-12): Менеджер по продукции компании Игорь Кулакевич сообщил, что они выбрали M2 для своего боевого робота из-за его безотказности в критических погодных условиях и стабильной логистики снарядов от стран-партнеров, которые имеют значительные запасы этих боеприпасов на складах. Frontline Robotics: Компания создала специализированный автономный модуль под M2 Browning, который, по словам директора по развитию бизнеса Никиты Рожкова, фактически превращает беспилотную платформу в мобильный "маленький танк".

Помимо наземных гусеничных и колесных шасси, пулеметы M2 интегрированы в автоматизированные зенитные системы с поддержкой искусственного интеллекта "Небесный страж", которые используются мобильными группами ПВО для сбивания российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Масштабирование и статистика применения UGV

Использование беспилотных систем на передовой демонстрирует экспоненциальный рост. По официальным данным Министерства обороны Украины, обнародованным в начале июля 2026 года, с начала текущего года наземные роботы были задействованы в более чем 50 000 операций по эвакуации и логистическому обеспечению. Для сравнения: за предыдущее полугодие (до декабря 2025 года) этот показатель составлял лишь около 2 000 выполненных миссий.

Современные украинские UGV выполняют комплексные боевые задачи: от непосредственного огневого поражения противника, транспортировки раненых и переноса тяжелых грузов до дистанционного установления минных заграждений и доставки взрывных устройств к фортификационным сооружениям врага.

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